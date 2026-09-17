Zarzuela reivindica la "historia y diversidad" de Melilla y llama a construir "juntos" un futuro de convivencia

Archivo - El Rey Felipe VI (i) recibe en audiencia al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (d), en el Palacio de la Zarzuela, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Rey ha publicado este miércoles un mensaje con motivo del Día de Melilla en el que reivindica la "historia y diversidad" de la ciudad autónoma, a la vez que apela a seguir construyendo "juntos" un futuro de convivencia y bienestar.

"Hoy, la Corona y todos los españoles celebramos Melilla, su historia y la diversidad que la convierte en una ciudad única. Nuestro afecto a todos los melillenses en este día. Sigamos construyendo juntos un futuro de convivencia y bienestar", reza el mensaje publicado en redes sociales por Zarzuela, acompañado por una foto en la que se muestran las banderas de la ciudad autónoma, de España y de la UE.

Este mensaje de la Casa del Rey llega en pleno debate sobre una futura visita de Felipe VI a Melilla y Ceuta, que todavía sigue sin fecha, aunque el Gobierno central sostiene que este viaje se producirá próximamente tras la crisis en Ceuta.

Del mismo modo, Zarzuela ha vuelto a poner el foco en la bandera europea, española y de Melilla, al igual que hiciera con Ceuta hace unas semanas, después de que Marruecos insistiera en sus reivindicaciones sobre las ciudades autónomas.