Sánchez felicita el día de Melilla y pide que las diferencias sean fuente de riqueza y no de división

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la ministra de Sanidad, Mónica García en la última visita a Melilla en junio de 2025. - Óscar Giménez Barrios - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este jueves 17 de septiembre el día de la ciudad autónoma de Melilla, un "ejemplo de diversidad" y ha pedido que estas "diferencias" sean fuente de riqueza y no de división.

"Melilla es un ejemplo de diversidad, encuentro y convivencia. Una ciudad autónoma donde distintas culturas, tradiciones y formas de entender la vida comparten un mismo espacio y construyen juntas su futuro", ha escrito en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

"Sigamos trabajando por una sociedad basada en el respeto, el diálogo y la paz social, donde nadie quede atrás y donde nuestras diferencias sean una fuente de riqueza y no de división" ha apuntado el presidente, en un contexto de crisis en la otra ciudad autónoma, Ceuta, y mientras las autoridades de Marruecos vienen reclamando con más intensidad la soberanía sobre los dos territorios.

Este mismo jueves la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, estará en Melilla para participar en el acto institucional por el día de la ciudad. Además está pendiente una visita del Rey Felipe VI a las dos ciudades autónomas en el que podría estar acompañado por Sánchez.