El 10,08% del personal de la Administración foral y el 14,06% del Servicio Navarro de Salud ha secundado la huelga

Manifestacion de LAB en Pamplona durante los piquetes organizados a favor de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Europa Press

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 10,08% del personal de la Administración foral de Navarra y el 14,06% del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha secundado este miércoles la huelga general, según los datos provisionales correspondientes al turno de mañana aportados por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Navarra.

De los 19.326 empleados no sanitarios del Gobierno de Navarra, 2.309 (el 11,95%) debían atender los servicios mínimos. De los 17.017 restantes, han apoyado la convocatoria de huelga 1.716 personas, lo que supone el 10,08%.

Con respecto al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 3.557 empleados estaban este miércoles convocados a la huelga, de los que se han sumado al paro 500 personas (el 14,06%). Los servicios mínimos establecidos alcanzaban las 4.008 personas.