Unas 150 figuras del mundo cultural y educativo firman un manifiesto en apoyo a las ikastolas y contra cierres de aulas

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 150 personalidades del mundo educativo, cultural, periodístico, deportivo y asociativo, entre otros ámbitos, han firmado la 'Declaración de Lodosa', que muestra su "apoyo" a las ikastolas y que pide al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, que "reconsidere la decisión arbitraria de cerrar las aulas".

Entre los firmantes se encuentran figuras como Pello Reparaz, músico; Igor Ijurra, director del Orfeón Pamplonés; Leire Ruiz, actriz; Castillo Suarez, escritora; Jon Arretxe, escritor; Helena Taberna, directora de cine; Jagoba Arrasate, exentrenador de Osasuna; Daniel Innerarity, filósofo; y entidades como el grupo de música Motxila 21; Fundación Paris 365, o AEK.

En un comunicado, las ikastolas de Navarra han destacado el "apoyo" que está recibiendo la declaración de Lodosa por parte de "numerosos agentes y personalidades de Navarra".

"Este manifiesto, que sigue aumentando sus apoyos a medida que pasan los días, defiende el necesario trabajo que la comunidad de las ikastolas realiza para tejer toda Navarra desde el ámbito de la educación en euskera", han indicado.

En concreto, los firmantes de la declaración critican que "la decisión de cerrar aulas y negar nuevas es arbitraria" y piden al Departamento de Educación que "reconsidere esta decisión".

El documento "reivindica también el derecho de los navarros y las navarras a estudiar en la ikastola". Las ikastolas navarras han ratificado, asimismo, la convocatoria para el 6 de mayo, cuando las 15 ikastolas navarras "sacarán sus aulas a las plazas para reivindicar que la red de ikastolas teje navarra desde la educación en euskera y reclamar igualdad de trato para su proyecto".