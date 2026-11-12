En 2025, 2.555 personas fueron diagnosticas de diabetes en Navarra

Archivo - Equipos de atención a la diabetes de adultos y de pediatría del HUN. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pasado año, 2.555 personas en Navarra fueron diagnosticadas en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) de diabetes, 65 en su variante conocida como tipo 1 y 2.490 en tipo 2. El número total de personas con esta enfermedad en la comunidad supera las 40.000, según los datos ofrecidos por el SNS-O con motivo del Día Mundial de la Diabetes (que se conmemora este sábado, 14 de noviembre).

En este contexto, el personal sanitario del SNS-O implicado en la asistencia a esta patología subraya la importancia de prestar atención a los aspectos preventivos para paliar la aparición de nuevos casos de diabetes, en consonancia con la línea escogida este año para la conmemoración del día mundial y que pone el foco en la atención temprana, más allá de los avances técnicos y farmacológicos para el tratamiento de esta dolencia.

Así, con el fin de acercar a la ciudadanía una "visión global" sobre la atención a la diabetes, los Servicios de Endocrinología y de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN) organizan este viernes, 13 de noviembre, una sesión clínica dirigida tanto a profesionales como a cualquier persona interesada, que, con el título 'Transformando la atención a la diabetes: de la innovación clínica a la estrategia sanitaria', será impartida por Félix Rubial Bernárdez, director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria). La jornada tendrá lugar a las 8.15 horas en el salón de actos A (pasillo del pabellón H) del centro hospitalario, indican en un comunicado desde el Gobierno foral.

Por otra parte, la Unidad de Diabetes del HUN ha obtenido la certificación internacional de calidad DNV para su sistema de puesta en marcha de sistemas integrados de administración de insulina y monitorización para la población pediátrica y juvenil con diabetes tipo 1 del HUN. La acreditación abarca todas las actividades desde la selección de los pacientes que cumplen las condiciones para portar estos sistemas, el entrenamiento en su uso por parte del personal de la unidad, y el seguimiento inmediato y el posterior tras su inclusión el circuito de diabetes para la valoración de posibles incidencias.

Estos dispositivos se consideran "el mayor avance" en la terapia para este tipo de diabetes, ya que permiten "un buen control" de los valores de glucosa reduciendo al mínimo la acción de la persona que los lleva, gracias a la combinación de los tres elementos que los conforman: una bomba para la administración constante de insulina, un sensor que monitoriza la glucosa de manera continua, y un algoritmo que ajusta la dosis de insulina automáticamente, según los datos del sensor.

HASTA UN 6% DE LA POBLACIÓN PODRÍA TENER DIABETES SIN SABERLO

Más allá de la atención después del diagnóstico, los profesionales sanitarios coinciden en subrayar los aspectos preventivos de la enfermedad. Las claves en este terreno son "llevar una alimentación saludable, moverse a diario y evitar el sobrepeso y la obesidad".

Además, según los expertos, hasta un 6% de la población tendría la enfermedad sin saberlo, puesto que está todavía no ha mostrado sus síntomas. Esto tiene sus consecuencias, ya que, para cuando se diagnostica, hasta la mitad de las personas con diabetes tipo 2 ya presenta alguna complicación.

Por ello, se incide también en la importancia de la acción temprana frente a la diabetes: detectarla a tiempo "permite empezar el tratamiento adecuado de manera temprana y reducir así el riesgo de las complicaciones que provoca la enfermedad". Para ello, es necesario un diagnóstico temprano, conocer las señales de alerta, consultar con los profesionales sanitarios ante cualquier duda, y reducir mediante la prevención el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, aquella sobre la que más se puede actuar para prevenir su aparición, por estar más ligada a los hábitos y estilos de vida, en contraste con la de tipo 1, en la que, aunque la causa se desconoce, parece estar ligada a una reacción autoinmune y a la que contribuyen factores predisponentes de tipo genético.

UNA DOLENCIA QUE AFECTA MÁS A LOS HOMBRES

Según los datos del SNS-O, hay en Navarra 42.198 personas con diagnóstico de diabetes en seguimiento por Atención Primaria. De ese total, 2.136 están afectadas por la variante tipo 1 y 40.062 por la tipo 2.

En ambas variantes, se trata de una dolencia que afecta algo más a los hombres, que suponen el 57,7% del total: en cifras absolutas, 24.308 varones, de los cuales 1.287 son de tipo 1 y 23.021 de tipo 2. Las mujeres, por su parte, constituyen el 42,3%: 849 de tipo 1 y 17.041 de tipo 2, 17.890 en total.

Estas proporciones se mantienen aproximadamente en los casos nuevos detectados en 2025, entre los que los hombres constituyen el 54,7% (54 varones entre los casos de tipo 1 y 1.358 entre los de tipo 2, 1.412 en total), mientras que las mujeres son el 45,3% (40 de tipo 1 y 1.132 de tipo 2, lo que suma 1.172 mujeres).