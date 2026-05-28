El 27º Festival de Teatro de Olite propone 31 funciones de teatro, danza, circo, clown, música y performance

Presentación de la la 27º edición del Festival de Teatro de Olite / Erriberri - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 27º Festival de Teatro de Olite / Erriberriko Antzerki Jaialdia se celebrará entre el 17 de julio y el 2 de agosto con una programación que reunirá teatro, danza, circo, clown, magia, música y performance.

La cita tendrá presencia de compañías navarras, estatales e internacionales y una programación que se extenderá también a Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx.

En total, el festival ofrecerá 31 funciones escénicas y musicales, a cargo de 27 compañías y artistas, además de dos residencias creativas, varios talleres de formación y encuentros abiertos al público.

Organizado por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, el certamen ha sido presentado por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; el director del servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra, Lorenzo García Echegoyen; las directoras artísticas del festival, Ane Pikaza y María Goiricelaya; y representantes de algunas de las compañías participantes.

Bajo el lema 'Celebrando el territorio', las directoras artísticas del certamen plantean el festival como algo más que una programación de espectáculos, "un espacio vivo de encuentro, convivencia y pensamiento compartido".

El escenario de La Cava acogerá doce espectáculos, todos ellos a las 22 horas. La programación se abrirá el viernes 17 de julio con Adolescencia infinita, de Pont Flotant. El sábado 18 llegará Mi madre y el dinero, de Anacarsis Ramos / Pornotráfico. El domingo 19 se representará Las Gratitudes, adaptación teatral de la novela de Delphine de Vigan, con Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto.

La segunda semana de festival comenzará en La Cava el jueves 23 con Itzulera, de Dejabu Konpainia. El viernes 24 será el turno de Leonora, de Producciones Come y Calla y Teatro del Acantilado. El sábado 25 se presentará No mires, de Cultura i Conflicte. El domingo 26, Teatro de La Abadía llegará con Declaración de amor (para siempre).

La recta final de La Cava incluirá SELFI - Ser joven en la sociedad del espectáculo, de Unavezenlavida, el miércoles 29; Mujeres que cantan tras el balcón, de la compañía navarra Boga-Boga, el jueves 30; Niebla, de Pílades Teatro, versión escénica de la novela de Miguel de Unamuno dirigida por Fernanda Orazi, el viernes 31; Sueño, de Compañía Criolla, el sábado 1 de agosto; y Ultimatum, de Led Silhouette, el domingo 2 de agosto.

OLITE COMO ESCENARIO ABIERTO

Además de La Cava, el festival desplegará parte de su programación en la Plaza de los Teobaldos, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio Real, la Casa de Cultura y el Museo del Vino. La Plaza de los Teobaldos acogerá Bath-Flop, de Et D'Ailleurs, el viernes 17 de julio a las 19 horas, que también podrá verse el sábado 18 de julio a las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Pitillas y el domingo 19 de julio a las 19 horas en la plaza de San Martín de Unx.

En ese mismo espacio se presentarán Gota, de Txema Muñoz, el domingo 19 de julio a las 19 horas; ¡Qué buen día!, de Maite Guevara, el sábado 25 de julio a las 19 horas; Tenet, de Eunoia Kolektiva, el domingo 26 de julio a las 19 horas; y Refugi, de Cia. Manolo Alcántara, el domingo 2 de agosto a las 19 horas. Todas estas funciones en Olite tendrán lugar en la Plaza de los Teobaldos.

La Iglesia de los Franciscanos será sede de varias propuestas de pequeño y mediano formato: Nuur, de La Banda Teatro Circo, el jueves 23 de julio a las 19.30 horas; Feliz Día, de la compañía argentina Sutottos, el viernes 24 de julio a las 19.30 horas; Yo bailo, proyecto dirigido por Damián Malvacio con personas mayores, el sábado 25 de julio a las 20 horas; y El enterrador, de Pepe Zapata / Teatro de Dos, el martes 28 de julio a las 21.30 horas.

El Palacio Real acogerá dos citas musicales y performativas, ambas en el patio de entrada: el concierto de Olaia Inziarte, el viernes 31 de julio a las 20.30 horas; y Bahía Botánica, de Hugo Torres, el sábado 1 de agosto a las 20.30 horas.

TAFALLA, PITILLAS, BEIRE Y SAN MARTÍN DE UNX

Tafalla acogerá en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea Camping Las Reinas / Las Reinas Kanpina, de La Cuerda Teatro + Ttipia Kultura, el miércoles 22 de julio a las 19.30 horas, y El porqué de los perdidos, del creador navarro Akira Yoshida, el miércoles 29 de julio a las 19.30 horas.

Pitillas recibirá Bhat-Flop, de Et D'Ailleurs, el sábado 18 de julio a las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento, y Bipedestrucción, de Disiden.Cía, el domingo 26 de julio a las 19 horas también en la Plaza del Ayuntamiento. Esta última podrá verse además en Beire el lunes 27 de julio a las 20 horas en la Plaza Victoriano Flamarique, donde también se presentará Mute, de Orain Bi, el viernes 31 de julio a las 19 horas en el Frontón Antiguo.

San Martín de Unx acogerá igualmente Bhat-Flop el domingo 19 de julio a las 19 horas en la plaza y Mute el sábado 1 de agosto a las 19 horas en el frontón.

DOS RESIDENCIAS: AMORTZIA Y GATOMAQUIA

La residencia emergente será para Edurne Pena y La Majica con Amortzia. La muestra podrá verse el lunes 27 de julio a las 19 horas en la Casa de Cultura de Beire y el martes 28 de julio a las 20 horas en Olite.

Las Nenas Theatre desarrollarán la residencia profesional con Gatomaquia. El proyecto tendrá apertura pública el miércoles 29 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y el jueves 30 de julio a las 20 horas en Olite.

TALLERES Y ENCUENTROS

La programación formativa incluirá el taller de gestión de Nines Carrascal, del lunes 20 al viernes 24 de julio, de 10 a 14 horas, en la Casa de Cultura de Olite; el taller de dramaturgia Encender la mecha, impartido por Jordi Casanovas, también del lunes 20 al viernes 24 de julio, de 10 a 14 horas, en la Casa de Cultura de Olite; un taller de creación con Fernanda Orazi, del lunes 27 al viernes 31 de julio, de 10 a 14 horas, en la Casa de Cultura de Olite; y un taller juvenil con Oier Zuñiga y Maialen Diez para jóvenes de entre 8 y 16 años, del lunes 27 al viernes 31 de julio, de 11 a 14 horas, en las Escuelas Franciscanas, Olite, que culminará con una muestra el viernes 31 de agosto.

El programa se completará con encuentros abiertos al público en Enozentrum de Olite. Entre ellos figuran el encuentro con Pont Flotant y Anacarsis Ramos, el sábado 18 de julio a las 13 horas; el encuentro con el equipo de Las Gratitudes, el domingo 19 de julio a las 13 horas; y una conversación con Galder Pérez, de EiTB, el sábado 25 de julio a las 12 horas.

En el caso de las obras SELFI y Yo bailo, se está desarrollando un trabajo con vecinos de Olite y el resto de localidades participantes que culminará en las funciones programadas.

ENTRADAS, ABONOS Y ACCESIBILIDAD

La venta de entradas comenzará el viernes 29 de mayo en www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com, así como en las taquillas de Baluarte, Centro Comercial La Morea, Enozentrum en Olite y Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, esta última para los espectáculos de Tafalla.

Las entradas para los espectáculos de La Cava tendrán un precio general de 20 euros y de 12 euros con carné joven. El abono completo para las doce funciones de La Cava costará 210 euros, 96 euros con carné joven. También se ofrecerá un abono de tres funciones a elegir por 55 euros, 28 euros con carné joven.

Las funciones Camping Las Reinas, de La Cuerda Teatro + Ttipia Kultura, y El porqué de los perdidos, de Akira Yoshida, tendrán precios especiales de 8 y 6 euros, respectivamente, y podrán adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y online.

Los espectáculos programados en el Palacio Real y la Iglesia y convento de Los Franciscanos serán de entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en la taquilla de Enozentrum. Esta modalidad incluye Nuur, Feliz Día, Yo bailo, El enterrador, el concierto de Olaia Inziarte y Bahía Botánica.