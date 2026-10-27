Sayas (PPN) pide "unir fuerzas" en torno a la "única alternativa posible" en Navarra, la coalición UPN-PP

Archivo - El presidente de la junta gestora del PPN, Sergio Sayas. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la junta gestora del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado que "vamos a pedir a los navarros unir fuerzas" en torno a la candidatura UPN-PP acordada entre ambas formaciones para concurrir juntas a las elecciones generales del 29 de noviembre, "porque es la única posibilidad que hay en Navarra para sacar a Sánchez de la Moncloa".

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Sayas ha explicado que "en Navarra hemos hecho una coalición con UPN para estas elecciones" con el objetivo de "dar respuesta a la situación que vive en España, que es una situación de emergencia nacional".

Esta "emergencia nacional", ha dicho, "requiere un objetivo común, que es sacar a Sánchez de la Moncloa cuanto antes". "Y por eso, nosotros tenemos muy claro que en Navarra cualquier apoyo que no sea a la coalición UPN-PP es apoyar a Pedro Sánchez. Y que en el Senado, si los apoyos no se concentran en la coalición UPN-PP, va a hacer que los senadores de Navarra puedan ser del Partido Socialista o de Bildu, en cualquier caso, al servicio de Sánchez", ha añadido.

Por ello, "vamos a hacer una campaña en la que le vamos a pedir a los navarros unir fuerzas en torno a la candidatura de UPN y del Partido Popular, porque es la única posibilidad que hay en Navarra para sacar a Sánchez de la Moncloa".

En respuesta a los periodistas sobre el acuerdo alcanzado con Vox para el Senado, Sayas ha señalado que "a nivel de España es una buena noticia, porque todo lo que sea fortalecer la unidad de acción y poder tener unas instituciones más fuertes es una buena noticia". "Y a nivel de Navarra, creo que la buena noticia es el acuerdo de UPN con el Partido Popular, porque responde a la necesidad de concentrar todo el apoyo ante una emergencia nacional y un objetivo común, que es sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha incidido.

Al respecto, ha señalado que "las negociaciones se han hecho a nivel nacional", pero a nivel de Navarra "hemos hecho un esfuerzo de unidad, porque la situación requería unidad". "Vamos a pedir a los navarros que sean conscientes de la necesidad de unir fuerzas en torno a la única alternativa posible que hay en Navarra. Y la única posible en Navarra es la coalición UPN-Partido Popular. Y todo lo que no sea concentrar el apoyo ahí es favorecer la estrategia de Pedro Sánchez", ha dicho.

DISTURBIOS EN PAMPLONA, BARCELONA Y BILBAO

Por otro lado, Sayas ha hecho referencia a la "violencia que estamos viendo en algunas ciudades de España", como Barcelona, Pamplona y Bilbao. A su juicio, "la izquierda radical está haciendo un ejercicio de totalitarismo, que es lo que es, y de violencia, y sabe que va a perder las elecciones y quiere ganar con violencia lo que las urnas no le van a dar".

"Mientras hoy hay un gobierno que los blanquea y que los envalentona, pronto va a haber otro gobierno, el gobierno del Partido Popular, que les va a parar los pies con toda la fuerza de la justicia y con toda la fuerza de la ley", ha afirmado, tras añadir que "los violentos no van a tener ningún espacio en la sociedad". "No hay ninguna excusa para la violencia y no la vamos a consentir", ha reivindicado.