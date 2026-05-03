El 48% de las personas que compran en internet han tenido problemas al hacerlo

Archivo - Una persona compra a través de su teléfono móvil. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El 48% de las personas que compran por internet han tenido algún problema al hacerlo, según indica una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. La mayor parte de los problemas tienen que ver con retrasos o extravíos, con fraudes o con productos defectuosos.

El 35% de los problemas tienen que ver con retrasos o extravíos. En este sentido, Irache recomienda que, al comprar, se concrete por escrito un plazo o fecha de entrega. Si no se ha pactado, la normativa europea indica que se debe entregar en un plazo de treinta días desde la compra, "pero es un plazo que no se aplica necesariamente en terceros países".

En otros casos el producto nunca llega a manos del comprador, achacándolo a "problemas de existencias o errores del transportista, aunque en ocasiones se trata de problemas de gestión del propio vendedor".

Los fraudes suponen casi uno de cada cuatro de los problemas -23%- al comprar en la red. Generalmente el consumidor compra un producto en una página web, lo paga y este producto nunca llega. Cuando trata de contactar con la supuesta empresa, no lo consigue "porque no existe, se trata de una estafa". "Suelen ofrecer condiciones ventajosas, como gastos de envío gratis o precios exageradamente más baratos, para que el consumidor caiga en la trampa", explica Irache, que aconseja cerciorarse de la existencia real y del domicilio legal de la empresa que vende el producto antes de comprar.

Las estafas también se dan entre particulares al comprar un producto a otra persona, pagar todo o parte del producto y este no llega. "En el mejor de los casos las plataformas digitales solo asumen cierta responsabilidad si las transacciones se realizan a través de sus canales o sistemas de pago (y no siempre), pero si la compra se paga directamente al vendedor -norma habitual en algunos portales- la plataforma se lava las manos", indica la asociación.

El tercer problema más habitual -también 23%- en las compras por internet es que el producto que se recibe "es defectuoso o no corresponde con lo que el consumidor había comprado". Se da con frecuencia en productos electrónicos, con móviles que no tienen las prestaciones prometidas, mobiliario cuyas medidas no encajan o prendas de vestir que no corresponden con lo que había pedido el comprador. En principio, el consumidor tiene derecho, al igual que en las compras en la tienda, a que el producto sea "exactamente el que encargó y que esté en perfecto estado". Es fundamental conservar un documento con las características precisas del producto comprado.

Un 10% de los problemas tiene que ver con las devoluciones ya que "el vendedor dice que el desperfecto se ha producido en el viaje de vuelta o porque dice que no ha recibido el producto". En la Unión Europea también se puede devolver un producto comprado por internet en los catorce días siguientes a haberlo recibido (con algunas excepciones, como productos personalizados, alimentos frescos o productos de salud o higiene precintados, entre otros). Solo tendrá que comunicarlo de forma inequívoca y devolver el producto al vendedor.

Un 6% de los problemas al comprar en internet tienen que ver con problemas de pago. En este sentido, Irache recomienda usar métodos seguros como tarjetas de prepago "en las que solo arriesgo el dinero que haya ingresado en la tarjeta previamente" o plataformas que solo hacen la transferencia cuando la compra se ha hecho correctamente.