El 92% de población de Erripagaña quiere que el barrio pertenezca a un solo municipio y un 77% valora que sea Pamplona

Presentación de los resultados del sondeo para conocer la opinión y percepción de quienes viven en Erripagaña sobre la realidad del barrio cuya realización fue acordada por los ayuntamientos de Pamplona, Burlada y Huarte. - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Erripagaña quiere pertenecer a un solo municipio y prefiere que éste sea Pamplona. El 92% de sus vecinos desean ser un único municipio en vez de cuatro y un 77% valora Pamplona como la mejor opción. Así lo reflejan los resultados del sondeo para conocer la opinión y percepción de quienes viven en Erripagaña sobre la realidad del barrio cuya realización fue acordada por los ayuntamientos de Pamplona, Burlada y Huarte.

Los datos de esta encuesta se han dado a conocer este viernes en una reunión que ha tenido lugar en la Sala de Conferencias del Palacio del Condestable en Pamplona y a la que han sido invitados representantes de todas las fuerzas políticas presentes en los tres ayuntamientos, las tres alcaldías y el equipo técnico que se ha encargado de pilotar esta consulta. No ha participado en esta encuesta el cuarto municipio al que pertenece Erripagaña, el Valle de Egüés.

Según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota, entre los datos más relevantes de este sondeo destaca que un 80% de los vecinos y vecinas considera que en Erripagaña se vive bastante bien (un 56%) o muy bien (un 24%), un 16% cree que se vive regular y un 4% que se vive mal o muy mal. La población del barrio demanda principalmente dotaciones y servicios, como un centro de salud, colegios o instalaciones deportivas y culturales. Un 86% considera que la división administrativa genera un impacto en la gestión de los servicios públicos y un 51% nota diferencias en el mantenimiento y la gestión de espacio público en función del término municipal.

Este análisis de la realidad urbana de Erripagaña ha buscado conocer los hábitos y las relaciones comunitarias de quienes viven en el barrio; saber el grado de satisfacción y bienestar con su entorno urbano; conocer el grado de arraigo hacia su ciudad, pueblo o barrio; y conocer qué utilización del espacio público se hace y la opinión que se tiene de ellos.

La encuesta la ha realizado la empresa Ikerfel con un presupuesto de 12.950 euros, IVA no incluido. A cada persona entrevistada se le realizó un cuestionario con 28 preguntas. La encuesta se ha realizado a vecinos del barrio que residen en los términos municipales de Pamplona, Burlada y Huarte. Han sido 702 entrevistas presenciales en domicilios a mayores de 15 años, ponderando el peso poblacional de cada municipio en Erripagaña.

Los principales problemas del barrio tienen que ver con la falta de dotaciones, instalaciones y equipamientos, además de la división administrativa y la falta de coordinación de los diferentes municipios que conforman el barrio. Así las cosas, un 77% considera que el principal problema del barrio es la falta de centros de salud, un 32% que lo que faltan son centros educativos, un 20% la falta de instalaciones deportivas y un 18% la falta de equipamientos culturales.

La división administrativa en cuatro municipios es un problema para el 20% de la población y la falta de coordinación administrativa lo es para un 11%. Otros aspectos a mejorar tienen que ver para un 9% con la falta de comercios, para un 7% con el funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, para un 6% con la limpieza de calles, para un 5% con los transportes y las comunicaciones o para un 4% con la necesidad de trasladarse a otros municipales para realizar actividades o utilizar servicios.

A pesar de todo esto, un 76% recomendaría bastante o totalmente a familiares, amistades o gente conocida vivir en Erripagaña. La puntuación media es de un 7,4 sobre 10, muy homogénea entre vecinos de Pamplona, Burlada y Huarte, aunque el Índice de Recomendación Neta (IRN) sale positivo en el caso de Burlada. Un 63% creen que el barrio está igual que cuando fueron a vivir, un 24% que está mejor y un 13% que ha empeorado. En cuanto a las expectativas futuras, un 61% es optimista y cree que mejorará, mientras que un 25% cree que seguirá igual y un 12% que empeorará.

Un 91% de las personas encuestadas considera que Erripagaña no cuenta con los servicios públicos necesarios. En este apartado de la encuesta vinculado a los servicios públicos y la gestión administrativa las respuestas dadas siguen la línea marcada por los problemas detectados en el barrio. Un 75% echa en falta un centro de salud, un 35% un polideportivo o centro deportivo (piscina, gimnasio), un 31% centros educativos, un 31% dotaciones culturales (civivox, casa de cultura, centro cultural, centro cívico), un 13% una biblioteca y otro 13% comercios y tiendas.

Además, un 68% cree que la implantación de servicios y equipamientos no es acorde al aumento de la población que Erripagaña asume casi cada año, mientras que un 14% sí que está bastante o totalmente satisfecho por el desarrollo de esos servicios y equipamientos. Un 76% de la población entiende que esos servicios y equipamientos no son suficientes, un 16% cree que en general están bien, aunque faltan algunos, y un 8% está satisfecho con lo que hay.

Otro de los aspectos que refleja la encuesta son las diferencias en el mantenimiento del espacio público según la zona del barrio en la que se viva. Un 51% considera que hay diferencias y un 48% que no. Más de la mitad de la población encuestada en la zona de Burlada y Huarte considera que hay diferencias y más de la mitad de la población de Pamplona cree que no. Un 38% detecta diferencias en el cuidado y mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines, un 33% en luces y decoración navideña, un 27% en la limpieza de las calles, un 11% en estado de aceras, calles y zonas comunes y un 9% en presencia policial e iluminación nocturna.

En Erripagaña, se han generado unos hábitos de consumo y ocio para paliar las carencias que la población detecta en el barrio. Un 59% acude al médico o al centro de salud del Valle de Egüés, un 36% realiza actividades deportivas en Pamplona, un 64% participa en actividades culturales en Pamplona y un 34% se desplaza a Pamplona para temas escolares y educativos. Por Pamplona opta también el 79% de quienes realizan compras de ropa o tecnología, un 55% de quienes comen o cenan en restaurantes y un 57% de quienes quedan con amistades o personas conocidas. Pero también hay cosas que se hacen en el barrio. Un 62% realiza las compras del día a día en Erripagaña, un 65% pasea por espacios verdes y parques del barrio. un 36% acuda a sus parques infantiles.

La encuesta recoge también la opinión de Erripagaña sobre la cohesión social y la identidad del barrio. Un 51% de las personas encuestadas reconoce que no tiene grupo de amistades en Erripagaña y un 58% dice que no ha hecho nuevas amistades en el barrio. Un 63% tampoco participa en actividades comunitarias y un 91% de sus vecinos y vecinas no pertenece a ninguna asociación del barrio. A pesar de esto, un 57% cree que se están generando una identidad propia de barrio.

En cuanto al sentimiento de arraigo, a la pregunta realizada sobre dónde vive, un 73% de los vecinos entrevistados responde que en Erripagaña, mientras que un 20% dice que reside en Pamplona, un 5% en Burlada y un 2% en Huarte. Respecto al sentimiento de pertenencia, un 63% se sienten de Pamplona, un 19% de Burlada, un 6% del Valle de Egüés, un 2% de Huarte, un 9% de ninguno de esos municipios y un 1% no sabe no contesta.