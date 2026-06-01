Abaurrea dice que el presunto plagio en el concurso de los Caídos ha sido un "rifirrafe":"Las aguas volverán a su cauce"

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el presunto plagio en el concurso de proyectos para transformar el monumento a los Caídos ha sido "un rifirrafe no muy oportuno" y que "las aguas volverán a su cauce".
En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, Abaurrea ha señalado que "desde el Ayuntamiento nunca hemos visto que existiese tal cuestión". Según ha afirmado, el jurado "hace un repaso intenso y extenso" de "cada uno de los proyectos que se presentan, de su contexto, teníamos antecedentes del concurso anterior, se conocían las circunstancias que luego se han podido apelar públicamente".
"Plagio es otro concepto distinto al que se manifestaba. No es el que se corresponde. Y hemos estado como Ayuntamiento muy tranquilos desde el principio. Es verdad que es una polémica que afectaba a dos equipos con cierto nombre en esta ciudad y en Navarra y por lo tanto, lo que hemos deseado desde el principio -y alguna comunicación hemos tenido en ese sentido- es que se resolviese de la manera más rápida posible, digamos, de manera amistosa y cordial entre estos equipos", ha apuntado.
A su juicio, "no se ha medido" y "las aguas volverán a su cauce". "El concurso, en términos generales tal y como nos han manifestado todas las personas que han participado -y estoy hablando especialmente que algunas invitadas son personas con mucho recorrido en concursos-, ya nos han manifestado una satisfacción importante respecto a cómo ha sido el propio discurrir del tribunal a nivel de seriedad, de profesionalidad, de respeto a todas las opiniones", ha dicho.
Además, el hecho de que los dos proyectos seleccionados lo hayan sido por unanimidad "no es algo habitual", porque "es difícil". "Había muchos proyectos, había hasta 21, y ese fue un ejercicio muy interesante y muy maduro diría yo de afrontar un proyecto como este, como el de transformar caídos en museo memorial, que no era nada sencillo", ha manifestado.
Por todo ello, ha señalado que "como Ayuntamiento, desde el principio ni creímos que había tal cuestión, ni le dimos mayor trascendencia desde una perspectiva jurídico-administrativa, es decir, de afección al concurso". "Lo hemos visto más como un rifirrafe no muy oportuno, pero mi impresión, nuestra impresión, es que no va a seguir adelante, es decir, que se ha quedado ahí", ha apuntado.
Ha considerado Abaurrea que "afortunadamente, el concurso va a seguir y con garantías, sobre todo de algo que era casi una obsesión: que el proyecto que resulte finalmente ganador sea un proyecto de alta calidad arquitectónica, entendida no sólo como edificio, sino su entorno y su contenido".
En este sentido, "para el jurado y yo creo que para el Ayuntamiento, para el equipo de gobierno", el hecho de que fuese "aceptada esa condición en el propio tribunal nos dejó a todo el mundo muy satisfechos y con ilusión" de que esa parte, "de conseguir alta calidad en la propuesta, va a ser objetivo cumplido".