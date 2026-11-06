Abierta al público la exposición fotográfica que inicia las VI Jornadas por la Discapacidad de Tudela

Imagen del acto - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha abierto al público la exposición fotográfica que marca el inicio de la programación de las VI Jornadas por la Discapacidad de Tudela, organizadas bajo el lema 'Sumando Capacidades'.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 23 de noviembre en el quiosco de la plaza de los Fueros, está compuesta por 14 fotografías al aire libre que recogen diferentes momentos y actividades de las jornadas celebradas el pasado año.

A través de estas imágenes, la exposición permite recordar y dar visibilidad a las iniciativas desarrolladas, así como a las personas y entidades que participaron en ellas.

Asimismo, se ha hecho entrega a Ignacio Solla Fernández de un cheque regalo como muestra de agradecimiento por su labor y colaboración en la realización de esta exposición.

Con esta iniciativa arranca la programación de las VI Jornadas por la Discapacidad, que se desarrollará hasta el 2 de diciembre con distintas actividades destinadas a sensibilizar, visibilizar y promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad.