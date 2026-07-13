Abierta al público la nueva zona verde creada tras la reconversión de las antiguas piscinas Ciudad de Tudela

Apertura de la zona verde creada tras la reconversión de las antiguas piscinas Ciudad de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha quedado abierta al público la nueva zona verde creada tras la finalización de los trabajos de reconversión de las antiguas piscinas Ciudad de Tudela.

Con motivo de la apertura de este nuevo espacio, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, acompañados por personal técnico municipal del Área de Urbanismo, han visitado la actuación, que ha permitido transformar el antiguo recinto en una nueva zona verde.

La actuación, ejecutada por la empresa Excavaciones Fermín Osés, S. L., ha contado con una inversión de 373.058,88 euros, IVA incluido, y ha permitido transformar estas instalaciones en un espacio público "integrado en el entorno urbano y destinado al disfrute de toda la ciudadanía".

Los trabajos han consistido en la demolición completa de las antiguas piscinas, incluyendo los vasos, los sistemas de depuración y cloración, los vestuarios y el control de accesos.

Sobre este espacio se ha creado una amplia zona ajardinada equipada con itinerarios peatonales, alumbrado e instalaciones de mobiliario urbano, "favoreciendo su integración con el entorno y mejorando la accesibilidad y el uso público de este ámbito de la ciudad".

Asimismo, el proyecto ha contemplado la reordenación del entorno exterior mediante la adecuación de la zona de circulación y la construcción de un nuevo aparcamiento, que incrementa su capacidad de 5 a 19 plazas de estacionamiento.

El diseño del nuevo espacio mantiene la continuidad de las zonas de césped existentes e incorpora áreas polivalentes que permitirán seguir ampliando los usos del recinto con nuevas dotaciones destinadas a la práctica deportiva al aire libre.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el pasado 12 de junio, adjudicó a la empresa SUMALIM, S.L. las obras de infraestructura para el deporte y la vida saludable en esta nueva zona verde por un importe de 17.439,26 euros, IVA incluido.

Esta actuación permitirá dotar al espacio de diversos elementos destinados a fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

En concreto, se instalarán distintos aparatos de gimnasio al aire libre, entre los que se incluyen bicicleta estática, prensa de hombros, prensa de piernas, press de banca sentado, remo y máquina de dorsales.

Además, se habilitarán dos zonas de calistenia: una equipada con un elemento completo para la realización de dominadas y otra con un box integrado que permitirá la práctica combinada de ocho ejercicios diferentes.

Esta intervención se enmarca en el Proyecto Ciudad de Tudela, que contempla la urbanización exterior y la mejora de los accesos a este ámbito de la ciudad.

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) podrá ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 2027.