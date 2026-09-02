Abierto el plazo para obtener la tarjeta deportiva de la UPNA, que da acceso a 27 actividades en 73 sesiones semanales

Rocródomo y bicicletas de spinning. - UPNA

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 actividades distribuidas en 73 sesiones semanales constituyen la oferta que incluye la tarjeta deportiva de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para el semestre de otoño. Todas estas actividades, que se desarrollarán de lunes a viernes en las instalaciones deportivas de la Universidad, comienzan el 7 de septiembre.

Además de las actividades de la tarjeta deportiva, se puede participar en otras diez modalidades diferentes de deporte en distintos niveles, para lo que es preciso apuntarse y abonarlas aparte. Además, también se ofrecen sesiones de entrenamiento personalizadas, también dirigidas a estudiantes con discapacidad, y cursos de golf. Como novedad, fuera de las actividades incluidas en la tarjeta deportiva, este año se ofrece pádel en las nuevas pistas de la UPNA, cuya construcción se concluyó este verano.

La obtención de la tarjeta de deportes, que puede ser anual, semestral o mensual, así como el acceso a las distintas actividades, está abierta a cualquier persona interesada y se puede hacer a través del sitio web de la Universidad a partir del 1 de septiembre. En concreto, el precio de la tarjeta deportiva para el semestre de otoño destinada a estudiantes es de 46 euros; para el resto de la comunidad universitaria, de 58 euros; para los miembros de la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos, de 86,50 euros; y para los externos, de 141,50 euros.

Las actividades incluidas en la tarjeta deportiva son las siguientes: aerobic (iniciación y avanzado), balance, be fit, boxtraining, funcional, GAP+, GAP+core, core+streching, HIIT, pilates, pilates+hipopresivos, pump, yoga hatha, yoga yin-yan, full-training, natación (varios niveles), TRX, totalbody, step (iniciación y avanzado), spinning, boxtraining y zumba.

RESERVA ONLINE DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA TARJETA

Para acudir a las clases de las actividades incluidas en la tarjeta es necesario realizar previamente una reserva online a través del sitio web de la Universidad (se pueden realizar un máximo de dos reservas al día). Si no se puede acudir, es preciso anular la reserva hasta tres horas antes de que comience la actividad. La tarjeta deportiva permite, además, el libre acceso a las instalaciones deportivas (piscina, rocódromo, sala de musculación, etc.) y la reserva del frontón y de las pistas exteriores de tenis.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL SEMESTRE DE OTOÑO

Como se ha indicado, en el semestre de otoño se ofrecen, además, otras diez actividades que no están incluidas en la tarjeta: boxeo, escalada, kick boxing, natación, pádel, tenis, pilates intermedio, voleibol y waterpolo. Además, se ofrece rubgy (femenino y masculino) exclusivamente para estudiantes. Para estas actividades, en las que es preciso apuntarse y abonarlas aparte, el plazo de inscripción se abre el 3 de septiembre (el caso de personas pertenecientes a la comunidad universitaria) y a partir del 9 de ese mismo mes lo hará para personas ajenas a la institución.

Además de las actividades ya indicadas, desde el 3 al 15 de septiembre es posible también apuntarse al Torneo UPNA (en Pamplona o en Tudela), una competición que se desarrolla por semestres. En este certamen, dirigido a la comunidad universitaria (PAS, PDI, estudiantes y antiguo alumnado), se incluyen los siguientes deportes: baloncesto 3x3, fútbol 7, fútbol sala, escalada, frontenis parejas, frontenis individual, pádel, tenis individual y tenis dobles y mixto.