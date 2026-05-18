Abierto el plazo de solicitud de las ayudas a entidades y asociaciones para luchar contra la despoblación en el Pirineo

Una de las calles de la localidad de Navascués. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha aprobado las resoluciones que abren el plazo para la solicitud de las subvenciones a las entidades locales del Pirineo por un importe de 190.000 euros. También, se ha publicado la resolución para el acceso a los 85.000 euros dirigidos a asociaciones sin ánimo de lucro. Las ayudas se inscriben en el marco del Plan del Pirineo y superan los 120.000 y 65.000 euros habilitados en la última convocatoria.

El director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez, ha destacado que estas ayudas forman parte de la estrategia de lucha contra la despoblación, frente al reto demográfico y por la vertebración territorial. "Una de las claves para luchar contra la despoblación es el trabajo con agentes próximos al territorio, implementar políticas cercanas que permitan mejorar los servicios públicos, fijar población y garantizar la no discriminación dependiendo de donde se vida", ha afirmado el director general.

Las ayudas para las entidades localesestán pensadas para todas aquellas acciones que contribuyan a dar una respuesta a las demandas y necesidades planteadas en el Plan del Pirineo, favoreciendo la consecución de sus objetivos y centradas en cuestiones como: turismo sostenible; comercio de proximidad; servicios; industrias; emprendimiento verde; desarrollo territorial sostenible; ganadería; agricultura; forestal; vivienda; transportes e infraestructuras.

El importe de la ayuda será del 80% de los gastos subvencionables justificados en el caso de que el proyecto sea presentado por una entidad local de manera individual, hasta un máximo de 15.000 euros; y del 90% en el caso de proyectos presentados por dos o más entidades locales, con un máximo de 20.000 euros.

PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Las ayudas habilitadas para las asociaciones sin ánimo de lucro financiarán proyectos que impulsen el desarrollo territorial sostenible en ámbitos como el medioambiente, el patrimonio, el desarrollo económico, la formación y empleabilidad de la población de la zona; proyectos enfocados al fomento de la cultura, el ocio y la educación, que garanticen la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural y tradiciones populares de la zona; proyectos de otros ámbitos que promuevan la participación activa de la ciudadanía, el asociacionismo y el voluntariado en la zona.

El importe de la subvención será el 80% de los gastos subvencionables justificados para proyectos individuales, hasta un máximo de 3.000 euros y de un 10% de los gastos subvencionables para los proyectos colaborativos hasta 5.000 euros, según ha informado el Gobierno foral.