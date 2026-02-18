Abierto el proceso de participación para el anteproyecto de Ley Foral de Vivienda Colaborativa

Archivo - Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de participación para aprobar una Ley Foral de Vivienda Colaborativa en Navarra, que regulará este nuevo modelo residencial como "una alternativa sostenible y accesible para garantizar el derecho a la vivienda, alejándose de la especulación inmobiliaria". La ciudadanía podrá consultar el nuevo texto legal y presentar aportaciones desde este miércoles y hasta el próximo 22 de marzo.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha presentado en la sesión de gobierno las líneas básicas de este borrador de anteproyecto de Ley Foral, que "responde a la necesidad de adaptarse al problema de la vivienda, apostando por nuevas alternativas a los sistemas actuales". El texto regula el régimen jurídico que deben contemplar las cooperativas y las personas socias, así como las actividades colaborativas, las medidas de fomento, los tipos de vivienda y sus especialidades constructivas.

Los edificios colaborativos están formados por un conjunto de viviendas de uso privado que incluye espacios y servicios comunes destinados a "la convivencia, la colaboración y la realización de actividades compartidas". Las zonas comunes podrán destinarse a múltiples usos, como el alojamiento temporal de familiares o el cuidado colectivo de menores y personas dependientes; también podrán albergar distintos espacios como huerto, biblioteca, gimnasio, lavandería, salas de trabajo o talleres de bricolaje; e incluso ofrecer servicios sanitarios o fisioterapia, explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

En este nuevo modelo, la titularidad de las viviendas recae en una cooperativa formada por personas socias que tendrán un derecho de uso exclusivo de sus viviendas y de los espacios compartidos a largo plazo. "Es una forma de tenencia entre la propiedad plena y alquiler, basado en la cooperación y que tiene como objetivo garantizar un modelo residencial estable, solidario y no especulativo", destacan.

La nueva Ley Foral contempla la opción de distintos modelos de inmuebles colaborativos y concreta las condiciones de los tres tipos más habituales: vivienda colaborativa asequible, vivienda colaborativa destinada a personas mayores, y vivienda colaborativa ubicada en el patrimonio rural.

COOPERACIÓN COMUNITARIA

La nueva Ley Foral regula también las peculiaridades que tienen que cumplir estas viviendas en relación a su actividad colaborativa. De esta forma, en cada inmueble se establecerá un "pacto colaborativo" que regule el conjunto de actividades o prestaciones residenciales que se desarrollan fuera de las viviendas privativas, en los espacios comunes. Asimismo, se incluirá una estrategia de integración en la comunidad, fomentando la cooperación en ámbitos asociativos, culturales, económicos o sociosanitarios.

Las viviendas colaborativas que se construyan al amparo de un derecho de superficie o concesión administrativa sobre suelos públicos revertirán a los 75 años a la Administración, "por lo que so pierde nunca la finalidad pública del suelo ni su destino".

El proceso de consulta pública, que estará disponible hasta el 22 de marzo en la web de Gobierno Abierto, busca recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas.