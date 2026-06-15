Los abonos de temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra, a la venta a partir de este martes

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos abonos y entradas para las temporadas 26-27 de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra/Nafarroako Orkestra Sinfonikoa (OSN/NOS) en el Auditorio Baluarte se pondrán a la venta a partir de este martes.

Los abonos se podrán adquirir a partir de este martes, día 16, y el día 25 estarán disponibles las entradas individuales para los espectáculos y conciertos. Además, desde el 24 de junio se podrán comprar los abonos parciales de la Fundación.

El abono general para la Temporada principal de Fundación Baluarte incluye 12 espectáculos de música y danza entre octubre de 2026 y mayo de 2027. En el apartado de música destaca la ópera Lucia di Lammermoor, con la primera función incluida en el abono.

Completan la programación El Señor de los Anillos: la Sinfonía, una gala de zarzuela, y recitales y conciertos con artistas y agrupaciones como Nadine Sierra, Jakub Józef Orlinski, Yuja Wang, los Niños Cantores de Viena e Il Gardellino Orchestra.

En danza, visitarán la temporada Tao Dance Theater -en el marco de Encuentros de Pamplona/Iruñeko Topaketak 2026-, Scapino Ballet Rotterdam, Ballet Flamenco de Andalucía junto a Accademia del Piacere, y la Compañía Nacional de Danza.

Este abono ofrece un descuento sobre el precio total de las entradas: 420 euros (zona A), 340 euros (zona B) y 262 euros (zona C). Los menores de 30 años con Carné Joven pueden conseguir el suyo por 128 euros (zona B) y 98 euros (zona C).

Los abonos parciales se pondrán a la venta a partir del 24 de junio. El Abono Música ofrece 8 espectáculos y cuesta 341 euros (zona A), 275 euros (zona B) y 214 euros (zona C). El Abono Danza consta de 4 espectáculos y tiene un precio de 131 euros (zona A), 107 euros (zona B) y 80 euros (zona C).

ABONO CONJUNTO

El abono general completo para la Temporada de la OSN/NOS, titulada 'Simbiosis', incluye 12 conciertos que proponen un recorrido por distintos periodos, estilos y lenguajes musicales, desde el Barroco hasta la creación contemporánea. Será la quinta temporada de abono de Perry So como director titular y artístico.

La programación prestará especial atención a los aniversarios de Beethoven y Manuel de Falla y a compositores vinculados a Navarra como Emiliana de Zubeldía y Koldo Pastor.

La OSN/NOS invitará, además, a directores como Jonathan Cohen, Oksana Lyniv, Lawrence Foster y Marko Letonja, y a solistas como Nelson Goerner, Alexandra Dovgan, Alexandra Conunova y Christian Lindberg. Cabe destacar también la presencia, un año más, del Orfeón Pamplonés y de la Coral de Cámara de Pamplona.

El precio del abono general completo es 275 euros (zona A), 220 euros (zona B) y 135 euros (zona C). El de mayores de 65 años cuesta 250 euros (zona A), 205 euros (zona B) y 99 euros (zona C). También existe un precio especial único para menores de 30 años con Carné Joven: 99 euros en cualquiera de las tres zonas.

La Orquesta mantiene además descuentos para personas con discapacidad, personas desempleadas, familias numerosas y familias monomarentales o monoparentales.

Es posible adquirir un abono conjunto para ambas temporadas, que comprende los 12 espectáculos de Fundación Baluarte y los 12 conciertos de la OSN/NOS, por 626 euros (zona A), 504 euros (zona B) y 357 euros (zona C). Para las personas mayores de 65 años, el abono conjunto tiene un precio de 603 euros (zona A), 486 euros (zona B) y 348 euros (zona C).

Además, 'Cultura a la carta' permite obtener descuentos en el precio total al elegir varios eventos de las dos temporadas (es posible combinar ambas): el 10% a partir de cuatro espectáculos y el 15% a partir de siete.

Las localidades se pueden adquirir en el teléfono 948 229 217, la web de Fundación Baluarte (www.fundacionbaluarte.com) y la oficina, que se traslada esta semana a Avenida del Ejército 32; así como en el teléfono 948 066 066 la taquilla y web (www.baluarte.com) del Auditorio Baluarte y el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea. Todas las compras online llevan asociados 0,95 euros de gastos de gestión.