Los abonos para la temporada de verano en Aranzadi y San Jorge se podrán obtener de forma online o presencial

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones deportivas municipales de Aranzadi y San Jorge en Pamplona preparan ya la apertura de sus piscinas exteriores. Aranzadi abrirá el próximo lunes 15 de junio y San Jorge, el martes 23 de junio. Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona oferta abonos de verano para los tres meses estivales, además de las entradas diarias para pasar una jornada en las piscinas.

Existen dos formas para obtener los abonos y las entradas de verano para las instalaciones municipales de Aranzadi y San Jorge. Se pueden adquirir, de manera online, a través de la dirección web https://aranzadi.provis.es y, de forma presencial, en los propios complejos deportivos de Aranzadi y San Jorge, de lunes a sábado, en horario de 9 a 20.30 horas. A partir del 15 de junio, el horario será de 10 a 15 horas. Por la tarde, en la temporada de verano, solo se venderán entradas, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Aunque la Ciudad Deportiva San Jorge permanezca cerrada del 15 al 22 de junio por labores de mantenimiento, habrá personal en el control de accesos para tramitar la compra de abonos. El carné de persona abonada es personal e intransferible.

Los precios de los abonos y entradas para Aranzadi y San Jorge, al igual que otras tasas y servicios municipales, se han incrementado este año en torno a un 2%. El abono de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) para personas entre 25 y 64 años tiene un precio de 84 euros, para jóvenes entre 14 y 24 años cuesta 62,90 euros, y para mayores de 65 años y menores entre 2 y 13 años el precio es de 41,90 euros.

La entrada diaria para personas entre 25 y 64 años cuesta 4,60 euros (5,70 euros domingos y festivos), para personas entre 14 y 24 años 3,20 euros (4,10 euros domingos y festivos) y para mayores de 65 años y menores de 2 a 13 años el precio es de 2,90 euros cualquier día, ya sea laborable, domingo o festivo.

Para la compra de entradas y abonos, se recomienda el modo de adquisición online, también en el caso de solicitar una reducción en las tarifas como se recoge en la Norma Reguladora de Precios Públicos por la Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales (Norma 2). "De esta forma, se agilizan los procedimientos y se evitan esperas en las instalaciones", ha señalado el Ayuntamiento, que ha afirmado que la venta de los abonos para Aranzadi y San Jorge, incluidos los de verano, comienza cada año en el mes de enero precisamente para que no se dejen estos trámites para última hora.