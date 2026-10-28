Un accidente múltiple en la PA-30 a la altura de Mutilva se salda con un trasladado

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión múltiple por alcance en la que se han visto implicados tres vehículos se ha saldado con una persona trasladada a un centro hospitalario y ha provocado retenciones de tráfico este miércoles en las Rondas de Pamplona (PA-30), en el término municipal de Mutilva.

Patrullas de tráfico de la comisaría de Pamplona de la Policía Foral se han desplazado al lugar del suceso para señalizar la zona, regular la circulación y realizar las correspondientes diligencias, según ha informado el propio cuerpo policial.

Aunque el accidente, que se ha registrado sobre las 9.30, ha generado retenciones importantes en un primer momento, se ha recobrado ya la total normalidad en el tráfico.