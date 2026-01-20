Acciona dice que actúa con "respeto a la ley" y tiene "derecho" a designar representante en la comisión de investigación

Sesión de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acciona ha lamentado este martes que no se haya podido celebrar la sesión de la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra con los dos directivos que ha enviado en lugar del presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales, y ha considerado que "se ha desatendido el derecho" de la compañía a "designar su representante ante la comisión con arreglo a la legislación aplicable". Acciona ha defendido que ha actuado "en todo momento con pleno respeto a la ley, cumpliendo con sus obligaciones y en ejercicio de los derechos que le asisten".

Entrecanales había sido citado para comparecer este martes a las 10 horas, pero la compañía ya anunció que no acudiría, y en su lugar ha enviado a los directivos Joaquín Mollinedo y José Julio Figueroa, considerando que corresponde al Consejo de Administración de Acciona decidir quién le representa. La comisión de investigación, ante la ausencia de Entrecanales, ha decidido citarle nuevamente el próximo 9 de febrero y no se ha celebrado la sesión prevista para este martes.

Un portavoz de Acciona ha manifestado su "absoluto respeto por la comisión constituida en el Parlamento de Navarra" y ha reiterado su "intención de colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el desempeño de sus funciones". "De hecho, con la personación hoy de los representantes designados por el Consejo de Administración de Acciona, S.A., se pone de manifiesto su voluntad de comparecer, dando debida respuesta a la citación recibida y por cumplido el trámite de la comparecencia", han indicado desde la compañía.

Acciona ha lamentado que "esta comparecencia no haya podido tener lugar por causas ajenas" a su "voluntad". A este respecto, ha subrayado que ya planteó el pasado 13 de noviembre de 2025 la comparecencia de Acciona Construcción "sin haber obtenido respuesta" y que este martes "se ha desatendido el derecho de Acciona a designar su representante ante la comisión con arreglo a la legislación aplicable". La compañía no se ha pronunciado sobre la nueva fecha fijada por el Parlamento para el 9 de febrero.