Archivo - Fachada de la sede del Grupo Azkoyen, en Peralta, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Azkoyen disponen de 15 días naturales a partir de este miércoles para decidir si aceptan la OPA presentada por el grupo vasco Ohmnia, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado esta oferta.

En concreto, la CNMV ha autorizado la OPA a un precio de 10 euros por acción en efectivo. La oferta está liderada por Clerbil junto con otros actuales socios de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas -IVF-, la Fundación Bancaria Vital y otros socios minoritarios) e incorpora a la Fundación BBK y a Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank.

Las sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid y Bilbao dispondrán de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de aceptación para comunicar el resultado a la CNMV. Una vez recibida la información sobre el total de aceptaciones, ambas sociedades publicarán el resultado de la oferta en un plazo máximo de siete días hábiles desde la finalización del plazo de aceptación, según ha explicado el grupo Ohmnia en una nota.

El folleto de la OPA autorizada por la CNMV detalla las principales magnitudes financieras de la operación. Las aportaciones de los socios suman 172,5 millones de euros: Clerbil aportará 60 millones; Indar Kartera (Kutxabank), 35 millones; Fundación BBK, 35 millones; IVF-Finkatuz, 30 millones, y Carmen Lequerica Holding, 12,5 millones.

El 100% de Azkoyen queda valorado en 244,5 millones de euros, para lo cual los socios aportarán, en primer lugar, hasta los 172,5 millones de euros anteriormente indicados y, en caso de ser necesario, CaixaBank y Banco Sabadell han acordado poner a disposición de Ohmnia la financiación de los fondos restantes hasta completar el pago de la operación y sus gastos.

Los actuales socios de Ohmnia, Indar Kartera y BBK han acordado que Azkoyen distribuya un dividendo anual de al menos el 75% del beneficio del ejercicio anterior, sujeto a los límites de endeudamiento y caja mínima indicados en el folleto de la OPA (esto es, que la ratio de deuda financiera neta/EBITDA a cierre del ejercicio con cargo al cual se realiza la distribución sea igual o superior a 2,50 y que el importe máximo del dividendo sea igual al del exceso sobre 2.000.000 euros de la tesorería a cierre del ejercicio con cargo al cual se realiza la distribución).

Los actuales socios de Ohmnia, Indar Kartera y BBK han acordado promover una fusión inversa por la que Ohmnia y Azkoyen se integrarán antes del 31 de diciembre de 2027. El grupo resultante seguirá cotizando y tendrá la vocación de seguir creciendo de forma orgánica e inorgánica.

Ohmnia es un proyecto tecnológico-industrial que desde 2019 está consolidando la cadena de valor de la electromecánica. Hasta este momento ya ha incorporado 17 empresas con capacidades industriales y tecnológicas diferenciales y complementarias.

El grupo ha afirmado que la adquisición de Azkoyen supone para Ohmnia "dar el salto cuantitativo más significativo hasta la fecha", incorporando además tres tecnologías ('Café y Vending', 'Medios de Pago' y 'Tecnología y Sistemas de Seguridad') que "lo convierten en un referente a nivel europeo".

El proyecto responde a "la necesidad de reforzar el tejido industrial europeo con empresas sólidas y tecnológicamente avanzadas y es una apuesta clara por apoyar a sus empresas a ganar una mayor dimensión empresarial que permita intensificar la inversión en I+D+i y afianzar la competitividad a largo plazo".

El compromiso de permanencia (lock-up) de los accionistas de referencia de Ohmnia (hasta el 31 de julio de 2031) refuerza además "el carácter industrial y de largo plazo del proyecto".

La operación contempla el mantenimiento del empleo, los centros de producción y las distintas actividades de Azkoyen. Además, Azkoyen pasará a formar parte de un grupo con otras 17 empresas del sector electromecánico, que aportarán sinergias, productos y clientes complementarios, según ha destacado Ohmnia.

Las actividades de Azkoyen en Navarra y las de todas sus filiales se mantendrán en sus emplazamientos actuales. La actividad industrial de Ohmnia en Álava se mantendrá, y la sede del holding se situará en Bizkaia.

El grupo resultante, de dimensión europea, permitirá compartir el conocimiento de ambas compañías. Ohmnia aportará su experiencia en la industrialización de proyectos para fabricantes de equipos originales (OEMs), así como desarrollos propios en varios ámbitos tecnológicos, mientras que Azkoyen sumará su conocimiento técnico, de negocio y su capacidad de I+D.

Ohmnia mantiene como modelo fundamental el crecimiento basado en adquisiciones de nuevas compañías e integra a Azkoyen en esa estrategia con el objetivo de "llevar a cabo crecimientos importantes en el futuro".

"Se trata de una operación de arraigo de un proyecto tecnológico e industrial de crecimiento a futuro, con la ambición de crear un líder europeo en su sector, con el compromiso de mantener los centros de producción en sus emplazamientos actuales y la vocación de crear nuevos puestos de trabajo de calidad", ha señalado el grupo.