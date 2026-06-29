La actividad comercial de Navarra aumenta en mayo un 0,4% en términos anuales

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Comercio al por Menor de Navarra, en términos constantes, registra en mayo un aumento del 0,4%. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la tasa de variación se sitúa en 2,2%.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el crecimiento acumulado hasta el mes de mayo se cifra en el 0,9%.

Por su parte, el índice del conjunto nacional muestra una variación anual del -0,4% en la serie original y un 1,3% en la corregida de efectos estacionales y de calendario. El crecimiento acumulado en lo que va de año se estima en el 1,9%.

El empleo en el sector de comercio minorista de la Comunidad foral registra una variación anual del 1,1%, cuatro décimas por debajo de la tasa estimada en el acumulado anual (enero-mayo).

El conjunto nacional presenta un aumento del 0,4% respecto al mismo mes de 2025, cuatro décimas menos que la tasa alcanzada en los cinco primeros meses del año.