Las actividades de tarde en el patio del palacio de Ezpeleta en juego se despiden esta semana

Juegos en el Palacio de Ezpeleta. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Juega a lo grande' es la propuesta de esta semana en el patio del palacio de Ezpeleta. Será la última semana de actividades vespertinas del programa 'Ezpeleta en juego'. Para el martes, el miércoles y el jueves se han preparado juegos tradicionales artesanos de gran formato de la mano de la compañía asturiana Juega a lo Grande. El patio de Ezpeleta estará abierto de 18 a 21 horas, con acceso libre desde la calle San Francisco.

Entre esos juegos de gran formato, no faltarán clásicos como el tirachinas o la rana, ambos con unas dimensiones gigantes para poder jugar de manera diferente a la habitual. La rana se montará en un escenario gigantes de dos metros, en una adaptación con más colorido y con unas fichas que serán frisbis. En el tirachinas gigante, se lanzarán bolas de polen con el objetivo de derribar a las hormigas que mantienen cautiva a la abeja reina.

Pero, además, se presentará una nueva colección de juegos únicos como la lluvia de meteoritos o los cuatro cuélebres. La lluvia de meteoritos es un reto de habilidad y reflejos donde quienes participen deben esquivar una lluvia de meteoritos y encontrar el momento exacto para avanzar. Las cuatro cuélebres es un juego de precisión y motricidad fina inspirado en la mitología asturiana. Se deben guiar las joyas del tesoro por el cuerpo del cuélebre hasta devolverlas a su guarida.

Según ha detallado el Ayuntamiento, tres tardes de diversión y juego en familia y para todas las edades para probar la puntería, el equilibrio, preparar estrategias y dar rienda suelta a la imaginación de quienes se acerque al patio del palacio de Ezpeleta este martes, miércoles y jueves.