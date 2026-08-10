Los actos de elección de plazas de maestro, enseñanzas artísticas y enseñanzas musicales, entre el 14 y 17 de agosto

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PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra realizará entre los próximos días 14 al 17 de agosto el acto telemático de elección de plazas al personal funcionario del cuerpo de Maestros/as y de los cuerpos de Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Musicales, continuando así con la preparación del inicio del curso 2026-2027.

Se trata de uno de los actos que el Departamento de Educación viene desarrollando para la contratación del profesorado necesario para atender las necesidades educativas del curso 2026-2027. Educación resolvió en el mes de junio la adjudicación telemática de plazas de acto público, con la adjudicación de 2.500 contratos de Profesorado de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Tan solo se han quedado sin cubrir 32 de las 2.532 plazas ofertadas, la mayoría de ellas con exigencia de perfiles y observaciones específicas o inferiores a jornada completa, informan desde el Gobierno de Navarra.

Asimismo, en la convocatoria de concurso-oposición del cuerpo de Maestros han obtenido plaza 288 personas y en la convocatoria de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño han obtenido plaza 61 personas.

Ahora, tras el acto telemático de elección de plazas al personal funcionario del Cuerpos de Maestros y de los Cuerpos de Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Musicales que se llevará a cabo entre los días 14 y 17 de este mes de agosto se celebrarán los dos actos de adjudicación de contratos de inicio de curso del Cuerpo de Maestros, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, que tendrán lugar entre los días 20 y 24 de agosto.

Finalmente, desde el día 27 de agosto se dará inicio a las convocatorias de adjudicación telemática de plazas (ATP) que se realizarán a lo largo de todo el curso escolar.

Con todo, la cifra de contratación docente para el próximo curso se ampliará aún más "dado que falta por concretarse la matrícula viva del mes de agosto y atender los desdobles de aula provocados por el aumento de matrícula que puedan producirse al inicio del curso, entre otros aspectos", señalan desde el Ejecutivo foral.

A falta de esa información, que se determinará en las próximas semanas, Educación ha dado a conocer que la ratio media en el sistema educativo público navarro al cierre del curso 25-26 ha sido de 7,21 alumnos/as por docente, una cifra resultante de la división de los 72.782 alumnos/as que había en las etapas de Segundo ciclo de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y FP entre los 10.090 docentes activos a fecha 28 de mayo de 2026.

Teniendo en cuenta el profesorado y el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, y Formación Profesional (grados Básicos, Medios y Superiores Duales) en ese cierre de curso, el sistema educativo público de la Comunidad foral acabó el curso 2025-2026 con una ratio real media en esas etapas de 19 alumnos/as por profesor/a y una ratio funcional (la resultante de la organización en grupos que hacen los centros) de 18,1, ratios. "Ratios que se han ido reduciendo de forma notable desde el curso 2019-2020 a pesar del notable incremento del total de alumnado matriculado en el sistema", resaltan desde el Departamento de Educación.

A expensas de conocer la concreción de los grupos que los centros educativos determinen para el próximo curso 2026-2027 y que permitirá entonces disponer de las ratios de grupo aula, las ratios medias funcionales de la educación pública de Navarra son ahora de 15,3 alumnos/as en el segundo ciclo de educación Infantil, 17,5 en Primaria, 20,3 en ESO, 24,9 en Bachiller, 10,6 en FP Básica Dual, 16,6 en los grados medios de FP Dual y 17,3 en los grados Superiores de Dual. Las ratios medias reales son "ligeramente superiores" en todas las etapas mencionadas.