La actuación del grupo 'The Rock Drill' abre este lunes el ciclo 'Versionando' en la plaza de San José

Archivo - Imagen de un concierto del ciclo 'Versionando' de una edición anterior. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo estival 'Versionando', organizado por la red Civivox, comienza este lunes, a partir de las 20 horas en la plaza de San José, con la actuación del grupo The Rock Drill.

El ciclo comprende otros tres conciertos gratuitos, de las formaciones Four Korners, Yabalia y Spirit - Arqueología pop-rock, que se celebrarán en el mismo escenario los lunes 10, 17 y 24 de agosto, con las versiones de temas clásicos de diferentes estilos como protagonistas, explican desde el Ayuntamiento de Pamplona.

The Rock Drill es una banda que pretende hacer vibrar al público con temas clásicos del rock y el metal. Está formada por Daniel Lizarraga (batería), Alfonso Zarzosa (guitarra), Iker Garcés (guitarra), David Zarzosa (bajo) y David Arredondo (voz).

En el escenario de la Plaza San José sonarán, de su mano, himnos clásicos de estos géneros, que abarcarán desde grupos como AC/DC, Judas Priest o Led Zeppelin, hasta Iron Maiden, Van Halen, Scorpions o Helloween, entre otros.