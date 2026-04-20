Adacen impulsa un proyecto de neurorrehabilitación personalizada apoyada en tecnología para personas con daño cerebral

Imagen de la presentación del proyecto - ADACEN

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Adacen), con la colaboración de Laboral Kutxa, ha comenzado a desarrollar el proyecto 'TechHub- Hub de Rehabilitación Personalizada con Tecnología Innovadora', orientado a reforzar la neurorrehabilitación de personas con daño cerebral adquirido mediante el una infraestructura de integración tecnológica.

La iniciativa, según han informado desde Adacen en una nota de prensa, busca "mejorar la eficacia de los tratamientos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada persona en un contexto en el que la personalización de la atención resulta clave".

Maitane Bueno, directora de zona, y Karmele Segura, responsable de comunicación de Laboral Kutxa, han conocido el proyecto en las instalaciones de Adacen.

La iniciativa "parte de una realidad ampliamente reconocida en este ámbito: cada daño cerebral genera secuelas diferentes y requiere intervenciones ajustadas a las capacidades y objetivos de cada persona".

En este sentido, TechHub se plantea como "un modelo que integra las herramientas tecnológicas utilizadas por los profesionales de Adacen dentro de los procesos terapéuticos, combinando conocimiento clínico y análisis de datos para avanzar hacia una rehabilitación más precisa y eficaz".

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

El modelo de trabajo se basará en una valoración individualizada de cada persona usuaria, a partir de la cual se diseñará un plan de atención adaptado que combinará intervención profesional y apoyo tecnológico.

El proyecto prevé atender 70 personas con daño cerebral adquirido a lo largo del año, integrando la tecnología en "una parte significativa" de las sesiones terapéuticas.

TechHub se apoya en la trayectoria previa de Adacen en la incorporación de innovación a la rehabilitación, con experiencias en el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de proyectos de investigación aplicada.

Con esta iniciativa, la entidad "da un paso más hacia un modelo de atención centrado en la persona, basado en la evidencia y orientado a mejorar o mantener las capacidades funcionales y la participación social".

DIFERENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El modelo de intervención del TechHub se estructura en diferentes líneas de actuación. La rehabilitación cognitiva apoyada en tecnología permitirá reforzar los programas terapéuticos mediante el uso de plataformas digitales de estimulación cognitiva, mesas interactivas y entornos de realidad virtual diseñados para trabajar funciones como la memoria, la atención, la planificación o la resolución de problemas.

Además, la incorporación de dinámicas de gamificación favorece la motivación y la adherencia a los tratamientos. La posibilidad de utilizar plataformas de telerrehabilitación permitirá complementar las sesiones presenciales con intervenciones remotas, "facilitando la continuidad terapéutica y ampliando el acceso a la rehabilitación".

En el ámbito de la rehabilitación física, el proyecto incorporará dispositivos de robótica terapéutica, sistemas de estimulación eléctrica funcional y tecnologías de asistencia al movimiento que permiten trabajar la movilidad de extremidades superiores e inferiores, el equilibrio y la coordinación.

Estas herramientas posibilitan la realización de ejercicios repetitivos y personalizados "con mayor precisión, ofreciendo además retroalimentación en tiempo real tanto a la persona usuaria como al equipo profesional, lo que favorece una rehabilitación más intensiva y adaptada al proceso de recuperación".

En relación con la comunicación y el lenguaje, el proyecto permitirá incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la rehabilitación logopédica y el desarrollo de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

El uso de plataformas digitales especializadas, aplicaciones específicas y sistemas basados en pictogramas o voz sintetizada permitirá "adaptar las intervenciones a las necesidades de cada persona, favoreciendo su participación en la vida cotidiana y en su entorno social".

Por último, el proyecto incorporará sistemas de monitorización funcional y neurofisiológica que permitirán evaluar "de forma objetiva" la evolución de las personas usuarias.

La utilización de tecnologías de sensórica avanzada, dispositivos de medición funcional y sistemas de registro de actividad cerebral permitirá analizar la respuesta a las diferentes intervenciones terapéuticas y ajustar los planes de rehabilitación en función de los resultados obtenidos, "avanzando hacia un modelo de atención basado en datos".

José Luis Herrera, presidente de Adacen, ha señalado que "el reto actual no reside únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma coherente en los procesos de rehabilitación para que realmente aporte valor a las personas".

En este sentido, ha subrayado que "TechHub permite avanzar hacia una atención más personalizada, ajustada a las necesidades reales de cada persona y conectada con su vida diaria".

El desarrollo del proyecto cuenta con el apoyo de Laboral Kutxa, en el marco de su "compromiso con iniciativas de carácter social, y permitirá seguir avanzando en la mejora de la atención que Adacen presta a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias".