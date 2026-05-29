Se adjudica la licitación del proyecto y dirección de obra de rehabilitación de la fachada de Baluarte

Baluarte. - BALUARTE

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Se ha publicado este viernes, en el portal de contratación de Navarra, la adjudicación de la licitación del proyecto y dirección de obra de rehabilitación de la fachada del auditorio y palacio de congresos Baluarte. Un proyecto que arrancaría en abril de 2027 y que plantea una duración de 18 meses.

La propuesta adjudicada se centrará en descolgar y revisar todas las piedras de las fachadas norte, este y oeste, reforzar aquellas losas que lo requieran -con tratamientos de resinas y mallas de fibra de vidrio o similar-, y únicamente cambiar aquellas piedras con fisuras que traspasen la pieza. La obra también prevé actualizar los materiales de las fachadas a la normativa actual para prevención de incendios, según ha informado Baluarte.

En cuanto a la fachada sur ya fue revisada y rehabilitada en 2022, cuando se inició el trabajo de catas para valorar el estado del resto del edificio. En esa actuación, únicamente se sustituyeron 54 piezas. En este momento solo se actuará para colocar la ventilación superior, de modo que afecte lo menos posible a la estética del edificio.

Las obras que se realizarán no interrumpirán la actividad habitual de Baluarte, ni interferirán en el paso peatonal o rodado. Igualmente, no interferirán en la seguridad de las actividades que tengan lugar en la Plaza de la Constitución.

Tras esta adjudicación, y en paralelo a la redacción del proyecto de rehabilitación, en los próximos meses se publicará la licitación de las obras, a través del portal de contratación de Navarra.

El proyecto plantea arrancar la obra de rehabilitación por la fachada sur de la caja escénica, actualmente apeada y que no afecta al normal funcionamiento de la Plaza de la Constitución.