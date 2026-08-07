Adjudicada por 1,3 millones la renovación del puente de la NA-30 sobre el río Arga en el acceso al Polígono de Landaben

Imagen del puente en el que se va a intervenir - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado las obras de renovación estructural del puente sobre el río Arga, situado en la carretera de interés general NA-30, en el acceso al polígono industrial de Landaben, por un importe de 1.360.062 euros (IVA incluido).

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de tres meses y serán llevados a cabo por la UTE adjudicataria compuesta por Construcciones Mariezcurrena SL e Imepasa SA.

La intervención planteada por el Servicio de Conservación tiene como finalidad reparar los daños estructurales presentes en el mencionado puente, principalmente por el paso del tiempo, los agentes meteorológicos y el sistema de drenaje existente, así como el fresado, la impermeabilización del tablero y el reasfaltado de una nueva capa de firme, "garantizando así unas condiciones óptimas de seguridad para el tráfico que diariamente circula por este tramo de la red viaria de Navarra".

Las obras permitirán "reparar los desperfectos acumulados" en los elementos estructurales del viaducto "como consecuencia del intenso tránsito de vehículos, la exposición continuada a las condiciones meteorológicas y el envejecimiento natural de la infraestructura". Además, se renovará el sistema de drenaje para mejorar la evacuación del agua y evitar futuras patologías.

Entre las actuaciones previstas destacan la sustitución de los elementos de apoyo de las vigas, la reparación estructural de los estribos, pilas de hormigón estructural y vigas prefabricadas de hormigón pretensado, que presentan "un desgaste generalizado por el paso del tiempo".

Asimismo, se impermeabilizará completamente el tablero y se extenderá una nueva capa de firme, con el objetivo de "ofrecer una superficie de circulación más segura, confortable y duradera para las personas usuarias de la vía".