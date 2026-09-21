Adjudicadas las obras para adecuar un edificio del Colegio Público Nicasio Landa como civivox provisional en Etxabakoitz

Imagen del Colegio Público Nicasio Landa - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato para adecuar la planta baja de uno de los edificios del Colegio Público Nicasio Landa como civivox provisional del barrio de Etxabakoitz.

Se van a modificar varias instalaciones sin uso del inmueble más al suroeste del centro escolar y que en su momento daban servicio a las aulas de Educación Infantil, y se va a rehabilitar la cubierta del edificio. El objetivo es que el barrio pueda disponer de este servicio a principios del próximo año.

El contrato se adjudica a la empresa Excavaciones Fermín Osés SL, por importe de 645.937,93 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de cuatro meses y garantía de tres años.

La nueva dotación, con una superficie de 356,30 metros cuadrados, estará integrada por cinco espacios principales destinados a aula de danza y actividades, sala polivalente, aula taller de artes plásticas, sala de conferencias y sala de lectura.

La mayoría de las aulas estarán abiertas hacia la fachada sur y graduarán la exposición al sol mediante nuevas carpinterías dotadas de persianas motorizadas. Esa fachada sur está orientada hacia uno de los patios del centro que acoge en la actualidad una zona de juegos infantiles.

Un pasillo distribuidor organizará las circulaciones por el interior del edificio para acceder a las diferentes dependencias. Los aseos mantienen su ubicación, pero se renuevan, y se instalan unas taquillas en el pasillo.

El contrato recoge que en el exterior del edificio se retirarán el tejadillo y la barandilla existentes junto al acceso y se mejorará la iluminación natural y la imagen de la entrada.

La puerta principal quedará enmarcada y vista, bajo un rótulo de letras sueltas como otros civivox de la ciudad. Un nuevo escalón y la pavimentación de las rampas marcarán las direcciones de acercamiento a la nueva dotación. También se rehabilitará la cubierta del edificio, que había comenzado a presentar filtraciones en distintos puntos.