Adjudicadas las obras previas a la instalación de nuevos juegos infantiles en varios parques de Tudela

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela, en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 10 de julio, ha adjudicado a la empresa Appia Infraestructuras S.L. el contrato para la ejecución de las obras civiles previas a la instalación de nuevos juegos infantiles en varios parques de la ciudad, por un importe de 138.098,73 euros, IVA incluido.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los parques situados en la calle Capuchinas, la avenida de las Merindades, la calle Lor y Ana Huguet, como fase previa a la renovación de las áreas de juego infantiles.

Los trabajos contemplan la demolición y ejecución de soleras de apoyo para los nuevos elementos, así como la construcción de aceras perimetrales con hormigón impreso.

El contrato no incluye el desmontaje ni la modificación de los juegos infantiles existentes, ya que las actuaciones se centran exclusivamente en la ampliación y pavimentación de las zonas perimetrales y en la preparación de las nuevas soleras que permitirán la posterior instalación de los nuevos juegos.

"Con esta adjudicación damos un paso previo imprescindible para la futura instalación de los nuevos juegos infantiles. Estas obras permitirán dejar preparados los espacios para acometer posteriormente la renovación de las áreas de juego en las mejores condiciones", ha señalado en un comunicado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez.