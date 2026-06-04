Adjudicado el contrato para dotar de mobiliario de oficina al edificio municipal de Casa Seminario tras la reforma

Casa Seminario. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para Casa Seminario. Se invertirán 63.994,71 euros en más de 250 elementos para amueblar las cinco plantas de un edificio que ultima estas semanas los detalles finales de su rehabilitación tras casi un año de obras. El suministro del mobiliario lo realizará la empresa Diseño Interiorismo Informáticas Oficinas SA.
En concreto, se especifica el suministro de 258 piezas de mobiliario de oficina, que incluyen 54 mesas de trabajo y despacho de distintos tamaños, con 54 cajoneras y otras tantas sillas para el personal técnico municipal que allí trabaje. Asimismo, se adquieren 16 mesas de reuniones rectangulares y redondas, con 54 sillas más, 19 armarios y 9 taquillas fenólicas.
Casa Seminario acogerá las oficinas del área de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo y también de algunos servicios del área de Sanidad, que depende del área de Ciudad Habitable y Sostenible.
El edificio de Casa Seminario cuenta con una superficie útil de 905 m2, 172,46 m2 bajo rasante, con dos fachadas a San Saturnino y Santo Domingo. Todos los elementos se entenderán colocados e instalados, conforme al proyecto de equipamiento realizado para las cinco plantas del inmueble.