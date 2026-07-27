Adjudicado a NextBike el acuerdo marco que permitirá retomar el servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona

Archivo - Imagen de una bici. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha adjudicado en su sesión de este lunes el acuerdo marco para la implantación, mantenimiento, gestión y operación del servicio de bicicletas públicas, que regirá la recuperación del servicio en la ciudad y su extensión a otros municipios de la Comarca. Será la empresa NextBike España S.L.U. la encargada de este servicio, que se irá implantando escalonadamente a partir de los próximos meses.

Pamplona será la primera localidad en contar con el servicio, mediante la instalación de 50 bases y la puesta a disposición de la ciudadanía de 500 bicicletas, que estarán en marcha a principios de 2027, según ha informado el Ayuntamiento.

Un total de seis empresas presentaron sus propuestas para hacerse con el acuerdo marco que regirá todas las ampliaciones posteriores. De todas ellas, NextBike España S.L.U. ha logrado la mayor puntuación en el baremo que regía la adjudicación con 97,45 puntos sobre 100. La empresa forma parte de la multinacional alemana del mismo nombre, con más de 20 años de experiencia en la movilidad sostenible y presencia en más de 400 municipios de 21 países. Su parque tecnológico supera las 125.000 bicicletas en operación.

En España, donde desembarcaron en 2018, ofrecen su servicio en 36 municipios, con más de 7.000 bicicletas, tanto eléctricas como mecánicas. Entre otros, se encarga de la implementación, el mantenimiento y la gestión de Bizkaibizi, el servicio público de bicicletas de Bizkaia, que actualmente cuenta con 850 bicicletas eléctricas y 179 estaciones. Pero también está presente en el área metropolitana de Barcelona, dando servicio a 15 municipios con 2.600 bicicletas.

En la adjudicación del contrato a esta empresa, el Consistorio ha valorado no solo la elevada solvencia técnica y operativa de la propuesta técnica de NextBike, sino también su condición como operador y fabricante con amplia experiencia internacional, ha detallado.

A su juicio, la propuesta resulta especialmente sólida en cuanto a logística, mantenimiento, atención multicanal a las personas usuarias y, sobre todo, a su capacidad de escalada para dar servicio a otros municipios de la Comarca de Pamplona.

Según la propuesta planteada por la empresa, las características técnicas de la bicicleta propuesta la convierten en una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido diseñada para uso urbano intensivo. Contará con un motor central de 250 W, batería de 540 Wh, cambio Shimano Nexus, candado inteligente, alarma acústica, posicionamiento GNSS. Además, dispondrá de pantalla, porta móviles, cesta y cuadro de paso bajo para una mayor accesibilidad. La batería tiene una autonomía de 80 km.

En cuanto a la arquitectura de las estaciones, NextBike ha presentado un modelo de estaciones modulares, reubicables, escalables, con anclajes inteligentes, recarga eléctrica e integración urbana. Además, presenta la posibilidad de integrar en el servicio mejoras tecnológicas como el overflow, free-floating y estaciones efímeras. "La propuesta resulta especialmente interesante por su capacidad de adaptación a distintos vehículos y modos de operación y crecimiento progresivo", ha indicado el Ayuntamiento.

Con el objetivo de dar servicio a través del primer contrato derivado del acuerdo marco, la empresa contará con un equipo integrado por 13 personas, que podrá ir aumentando en función de la ampliación del servicio con más bases y bicicletas tanto en Pamplona como en el resto de municipios adheridos a la iniciativa. En este sentido, se compromete a mantener, durante toda la duración del contrato, las bicicletas acordadas, así como el sistema de acceso y las estaciones, además de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

PAMPLONA, EL PRIMER CONTRATO DERIVADO

NextBike Epaña S.L.U. será la única integrante del acuerdo marco para la implantación, mantenimiento, gestión y operación del servicio de bicicletas públicas, dadas las características técnicas de este contrato, que exige que todas las bicicletas habilitadas compartan el mismo sistema de anclaje y gestión. Una vez establecido quién será la empresa suministradora del servicio, se procederá a adjudicar los distintos contratos derivados, en distintas ventanas temporales, de aquí a 2028.

El primero será el que vuelva a traer el servicio a Pamplona, a través de 50 bases y 500 bicicletas, para lo que el Ayuntamiento de Pamplona prevé una inversión de 8,5 millones para los diez próximos años. Tras esta adjudicación, prevista para mediados de agosto, se prevé un periodo de implantación del servicio en la capital será de siete meses: la previsión es que el servicio esté plenamente operativo en Pamplona a principios de 2027.

Dentro del acuerdo marco, se prevé adjudicar también los contratos derivados para el resto de ayuntamientos, a través de tres 'ventanas de oportunidad' previstas para finales de este mismo año, para 2027 y para 2028. En la primera 'ventana', cuya adjudicación se ha fijado en noviembre, una quincena de ayuntamientos ya ha confirmado su interés para concurrir con un pedido conjunto de 40 bases y 400 bicicletas. Respecto a las otras dos 'ventanas', las de 2027 y 2028, están diseñadas para que nuevos ayuntamientos se sumen al servicio o para que los que ya estuvieran inscritos en él puedan ampliar su servicio con nuevas bases y bicicletas.

Al segundo contrato previsto, que permitirá la ampliación del servicio a 15 ayuntamientos de la Comarca, con 40 bases repartidas en los principales puntos de estas localidades, se le ha asignado un valor nominal de 5.624.998,18 euros. Por su parte, la inversión en 2027 de cara al tercer contrato derivado asciende a 4.938.349,18 euros. Y, de cara al cuarto contrato, que se ejecutaría en 2028, se prevé invertir 4.722.065,64 euros. En conjunto, todos ellos suponen un desembolso de 23,75 millones de euros.