Admitidas definitivamente un total de 5.639 solicitudes de aspirantes a las próximas oposiciones del cuerpo de maestros

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha informado este martes que han sido definitivamente admitidas al proceso de concurso posición del cuerpo de maestros un total de 5.639 solicitudes de participación. El proceso se realizará el próximo verano.

Se presentaron en total 5.886 solicitudes de participación. El Departamento ha publicado hoy en la página web del proceso los listados de las solicitudes admitidas y las excluidas.

Las cifras de aspirantes definitivos admitidas por especialidad e idioma quedan así: 366 aspirantes en Audición y Lenguaje en castellano; 186 aspirantes en Audición y Lenguaje en euskera; 199 aspirantes en Inglés en Euskera; 2.275 aspirantes en Educación Primaria en castellano; 1.024 aspirantes en Educación Primaria en euskera; 231 aspirantes en Música en castellano; 129 aspirantes en Música en euskera; 930 aspirantes en Pedagogía Terapéutica en castellano y 299 aspirantes de Pedagogía Terapéutica en euskera.

Haciendo un análisis de número de aspirantes se obtiene que de media hay unas 23 solicitudes por plaza ofertada, siendo en Pedagogía Terapéutica en euskera donde el número de aspirantes por plaza es mayor, 49 por plaza ofertada y en música en euskera con 14 personas por plaza ofertada la ratio es la menor.

Estas cifran varían si según las ofertadas por ingreso libre y el número de solicitudes por plaza, siendo la media de 26 solicitudes por plaza ofertada y resultando que Pedagogía Terapéutica en euskera sigue siendo la mayor con 59 aspirantes por plaza y en Música euskera 17 solicitudes por puesto ofertado.

Se prevé que, con la cobertura de las 290 plazas en ambos idiomas, el sistema educativo navarro alcance una tasa de interinidad estructural menor que el 8% establecido por la Unión Europea, según ha informado el Gobierno foral.