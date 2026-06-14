ADONA destaca la "dedicación y compromiso" de los donantes de sangre que "regalan millones de gotas de humanidad"

Foto de archivo de una persona donando sangre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra (ADONA) ha destacado la "dedicación, compromiso y empatía" de los donantes de sangre, que "regalan millones de gotas de humanidad, contribuyendo a un mundo mejor para todos". Asimismo, ha pedido dotar al sistema de hemodonación de los recursos "necesarios para poder acometer con éxito todo lo que conlleva disponer de unidades de componentes sanguíneos y medicamentos derivados del plasma humano".

Así lo ha reclamado en un comunicado con motivo de la celebración este 14 de junio del Día Mundial del Donante de Sangre, que este año se celebra con el lema 'Una gota de humanidad'. "Un día dedicado a reconocer la labor de millones de personas en el mundo que de manera altruista y voluntaria, aportan sangre para sus semejantes. Sangre que será utilizada en infinidad de actos médicos diarios a lo largo y ancho del planeta".

"La dedicación, compromiso y empatía de los donantes de sangre es algo único, quizá el movimiento civil y solidario más grande del que tenemos constancia", destacan desde la asociación. "Una gota de humanidad" que "a veces creemos haber perdido porque en nuestro día a día, los conflictos y la falta de ética nos hacen olvidar que mayoritariamente las personas somos solidarias, altruistas, generosas y capaces de empatizar con otras personas", ha subrayado.

"En una única gota de sangre humana se recoge nuestro propio ser, pero además, recoge la historia de todo lo que está por venir: una madre que salva la vida para regresar con sus hijos; un trasplante exitoso que permitirá a un joven seguir con sus proyectos; un medicamento que día tras día soporta la vida de otra persona; haber tenido un accidente y poder contarlo; disfrutar de la familia y los amigos tras un cáncer... Y todo ello porque sí, porque las personas donantes de sangre somos conscientes de que sin nuestro aporte desinteresado todo lo anterior no sería posible", resaltan desde ADONA.

La asociación ha señalado que "donar sangre es sencillo, pero no es habitual. En Navarra no se llega por poco al 3% de la población donante de sangre". Por ello, además de invitar a la población a ser donante de sangre, ha instado a los responsables sanitarios a "dotar a nuestro sistema de hemodonación de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para poder acometer con éxito todo lo que conlleva disponer de unidades de componentes sanguíneos y medicamentos derivados del plasma humano".

Así, ADONA ha expresado su "más emotiva felicitación a todas las personas que regalan millones de gotas de humanidad, contribuyendo a un mundo mejor para todos".