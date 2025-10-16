AECC y Caja Rural impulsan en Navarra un hogar de apoyo integral a pacientes con cáncer y sus familias

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra y Acción Social de Caja Rural de Navarra han firmado este jueves un convenio de colaboración que permitirá hacer realidad el futuro 'Espacio Abierto Asociación Española Contra el Cáncer. La Casa de la Vida', un espacio pionero en Navarra concebido como un hogar de apoyo integral para pacientes con cáncer y sus familias.

El acto ha contado con la presencia de Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer; Ignacio Terés Los Arcos, presidente de Caja Rural de Navarra, Juan Mari Ayechu, Acción Social de Caja Rural de Navarra y Juan Franco, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra.

Según explican desde AECC en una nota de prensa, este proyecto busca ser "una nueva generación de espacios humanizados creados para acercar la innovación y la investigación a las personas y ofrecer una atención más humana, más accesible y cercana". Estos espacios nacen con la voluntad de "acompañar al nuevo paradigma sanitario" y complementar el modelo clínico de los Centros Integrales de Cáncer (Comprehensive Cancer Centres, CCC por sus siglas en inglés) promovidos por Europa. Esta red de espacios que promueve la asociación, y que arranca en Navarra, es un modelo que "reconoce la importancia de escuchar la voz del paciente y su participación activa", y que promueve "la equidad en el acceso al cuidado, la innovación y la investigación".

"Europa ha definido ya el estándar de excelencia en atención oncológica: los Comprehensive Cancer Centers que integran en un mismo ecosistema tres pilares fundamentales: prevención, atención clínica e investigación. El 'Espacio Abierto' que hoy hacemos posible con esta firma es un lugar en el que confluyen el conocimiento científico, la atención integral y la fuerza del tejido social de la AECC. Es un espacio abierto a la comunidad oncológica, diseñado con una premisa fundamental: preguntar al paciente", ha destacado el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes.

Ubicado junto al Cancer Centre de la Clínica Universidad de Navarra y al Hospital Universitario de Navarra, el nuevo Espacio Abierto Asociación Española Contra el Cáncer de Navarra será el primero de una red de espacios humanizados que la Asociación desplegará en los próximos años en distintas comunidades autónomas.

Esta infraestructura reunirá bajo un mismo techo todos los servicios que la asociación ofrece: atención psicológica, social, fisioterapia, ejercicio físico, nutrición, ayuda a domicilio y un servicio de alojamiento para quienes se ven obligados a desplazarse durante el tratamiento. Su diseño está basado en la experiencia de paciente para "adaptarse y adecuarse mejor a sus necesidades". Serán además espacios de encuentro social y cultural, abiertos a la comunidad local y en colaboración con otras entidades, para compartir experiencias y fomentar una convivencia más natural y cercana con el cáncer.

Así, en 2025, gracias a la ayuda de Acción Social de Caja Rural de Navarra se financiará la construcción de las instalaciones (alojamiento, cocina, biblioteca-ludoteca, gimnasio, sala de fisioterapia y sala de cuidado estético). Entre 2026 y 2029, las aportaciones de Acción Social de Caja Rural de Navarra se destinarán a "garantizar la sostenibilidad" de los servicios que prestará el nuevo centro.

Esta inversión se canaliza a través del Fondo de Educación y Promoción (FEP) de Caja Rural de Navarra, principal herramienta de su Acción Social. El FEP destina cada año aproximadamente un 10% del excedente de la entidad a proyectos que revierten directamente en la sociedad.

Ignacio Terés ha subrayado que "Acción Social de Caja Rural de Navarra a lleva tiempo apoyando la investigación contra el cáncer y este proyecto tratará de mejorar la vida de esas personas que están tratando la enfermedad. Con nuestro apoyo ayudamos a que el proyecto se ponga en marcha y se desarrolle adecuadamente en los próximos años. Esperamos que entre todos podamos ayudar a todas aquellas personas que lo necesiten".

MÁS DE 4.000 DIAGNÓSTICOS AL AÑO EN NAVARRA

Más de 4.000 personas son diagnosticadas de cáncer cada año en Navarra, y la prevalencia a 5 años en 2024, en Navarra, se estima en 12.714 personas. Solo en 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra atendió a 4.046 personas -pacientes y familiares- a través de servicios de atención psicológica (individual y grupal), atención social (préstamo de material ortoprotésico, atención individual y grupal, ayudas económicas), atención sanitaria y actividades de prevención.

El 'Espacio Abierto Asociación Española Contra el Cáncer. La Casa de la Vida', nace para responder a esta realidad y lo hace con una vocación universal y gratuita, abierto a toda la ciudadanía.

Juan Franco, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra ha manifestado que "este proyecto surge porque el cáncer es, sin discusión, el mayor problema sociosanitario de Navarra y surge por, para y con los pacientes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Acción Social de Caja Rural de Navarra por ser el colaborador principal en esta ambiciosa iniciativa".