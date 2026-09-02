Agosto ha sido cálido en Navarra y el agua almacenada en los embalses se reduce al 38% frente al 56% de julio

Archivo - Imagen de archivo del pantano de Yesa - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto ha sido cálido, siendo extremadamente cálido en el extremo oriental de Navarra, con diferencias en las temperaturas de entre 2 y 4ºC en la mayoría de las estaciones de la Comunidad foral.

El agua almacenada en los embalses se encuentra al 38%, frente al 56% del mes de julio. Tal y como recoge el comentario meteorológico del mes de agosto, las estaciones de la mitad oriental de la Ribera, junto con las de Navarra Media y el norte de Tierra Estella-Lizarra y vertiente cantábrica han registrado diferencias de temperatura con respecto a sus medias históricas de entre 2-3ºC, mientras que en el resto de Navarra la mayoría registra diferencias de entre 3 y 4ºC.

Durante este mes también se ha registrado "alguna ola de calor, pero de menor intensidad y duración" que en el mes de julio.

En relación a las precipitaciones, se han producido en forma de tormenta dando lugar a una "gran variabilidad" en la lluvia registrada.

Los días 8 y 9 de agosto se registraron tormentas en numerosas estaciones, entre ellas varias recogieron precipitaciones superiores a 10 litros en 10 minutos; fue el caso de, Oskotz, Eltzaburu, Irabia, Erremendia, Santesteban, Isaba (Refugio de Belagua), Trinidad de Iturgoien y Beortegi. Sin embargo, Leitza y Goizueta ha registrado los valores más secos desde hace más de 30 años.