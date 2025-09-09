Agosto ha sido un mes muy cálido en Navarra y el agua almacenada en los embalses ha descendido del 65,7% al 46,3%

Imagen de un termómetro durante la ola de calor en Pamplona - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto ha sido un mes muy cálido, con una de las olas de calor más duradera entre los días 7 y 17 del mes. Las temperaturas se han situado por encima de los valores medios en toda la Comunidad foral, con diferencias de entre 1-3ºC. En relación al agua almacenada en los embalses, ha bajado del 65,7% al 46,3%.

En cuanto a las temperaturas, según han destacado desde el Gobierno de Navarra en una nota de prensa, ocho estaciones "han batido la efeméride de temperatura máxima más alta en agosto, siendo en cuatro de ellas la máxima de toda su serie". Azanza, con +3,9º, y Erro, con +3,6º, han sido los lugares que más se han alejado de sus valores medios.

Tal y como recoge el informe que cada mes elabora el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, las precipitaciones han sido escasas y, en ocasiones, en forma de tormenta.

Como casos excepcionales, en Viana no se ha registrado ningún día de precipitación, mientras que las estaciones de Bera y Etxalar batieron la efeméride del mes de agosto, el día 20, con 102 y 75,6 mm respectivamente.

Además, en cinco estaciones se ha batido la efeméride del mes de agosto de temperatura mínima más alta, siendo cuatro de ellas efeméride de toda la serie.

Las rachas máximas de viento se registraron en Arangoiti (111 km/h el día 31), Ujué (95 km/h el día 31) y Gorramendi (92 km/h los días 28 y 29).