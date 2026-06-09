Agreden al exalcalde de Pamplona Enrique Maya en el Casco Antiguo de la ciudad

Archivo - El exalcalde de Pamplona Enrique Maya, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Pamplona Enrique Maya (UPN) ha sufrido este martes una agresión en el Casco Antiguo de la ciudad por parte de un hombre que ha huido del lugar.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "lo que ha ocurrido esta tarde con la agresión que ha sufrido Enrique Maya, a quien ya he trasladado todo mi apoyo y cariño, es intolerable". "Esto es otra muestra más de que en esta ciudad la intolerancia y la violencia contra quien piensa distinto siempre la protagonizan los mismos", ha señalado.

Según ha informado Diario de Navarra, Enrique Maya ha presentado una denuncia por estos hechos ante la Policía Municipal. La agresión ha ocurrido esta tarde al final de la calle Estafeta, cerca de Duque de Ahumada, cuando un joven que se ha cruzado con el exalcalde le ha dicho "qué asco me das" y posteriormente le ha golpeado en el pecho. El agresor ha conseguido huir del lugar pese a que algunas personas que estaban en la zona han ido tras él.

Cristina Ibarrola ha criticado que "esto es lo que pasa cuando desde las instituciones se justifica e incluso se alienta la violencia, como hemos visto ayer mismo con la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, unas declaraciones vergonzosas, pero que no sorprenden, y mientras, EH Bildu, apoyado por el PSN, liderando un plan de convivencia en Pamplona". "Es el mundo al revés", ha afirmado.

La presidenta de los regionalistas ha considerado que "lo que ha ocurrido es muy grave" y ha esperado que "atrapen cuanto antes al agresor y que pague las consecuencias".