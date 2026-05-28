Agricultura convoca ayudas para paliar los daños del fuego bacteriano en los perales de Navarra

Archivo - El fuego bacteriano es una enfermedad que afecta a frutales de la familia de las rosáceas, como peral. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la dirección general de Agricultura y Ganadería, ha publicado la convocatoria de ayudas para paliar los daños ocasionados por el fuego bacteriano en las explotaciones de peral. El Departamento destinará un total de 250.000 euros para paliar los costes de arranque de las plantaciones afectadas.

El fuego bacteriano es una enfermedad causada por la bacteria Erwinia amylovora que afecta a frutales de la familia de las rosáceas, como peral, además de diversas especies silvestres y ornamentales. La enfermedad se manifiesta de forma muy virulenta marchitando flores, hojas, brotes, y finalmente secando ramas y brotes enteros. Para paliar las consecuencias de esta bacteria es necesario aplicar medidas preventivas, profilácticas y tratamientos fitosanitarios preventivos en los momentos de riesgos, pero, una vez que se ha producido la infección, se deben eliminar las ramas y árboles infectados para evitar la propagación.

Podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias Navarras y/o Registro de Explotaciones Agrarias que cuenten en su explotación con parcelas de producción de peral desde el 31 de diciembre de 2019 y que hayan sido arrancadas entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026. La solicitud se tendrá que presentar de modo telemático a través de la ficha de trámite hasta el 27 de junio, detallan desde el Ejecutivo foral.

El Departamento otorgará un máximo de 25.000 euros por explotación. Por arranque para peral en vaso se destinarán 1.000 euros por hectárea, y 1.500 por arranque para peral en espaldera. En el momento de conceder la subvención se valorará ser joven agricultor o agricultora, el tipo de explotación y la superficie de arranque.

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con una superficie de 722 hectáreas de perales y produce cerca de 9.023 toneladas con un valor de producción de 7128,170 euros.