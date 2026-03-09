El Agroforestal de Pamplona reúne a docentes de toda España para impulsar la tecnificación de la FP agroalimentaria

El Centro Integrado Agroforestal de Pamplona reúne esta semana en un curso a docentes de toda España para impulsar la tecnificación de la Formación Profesional agroalimentaria. - CI AGROFORESTAL PAMPLONA

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado Agroforestal de Pamplona reúne esta semana en un curso a docentes de toda España para impulsar la tecnificación de la Formación Profesional agroalimentaria.

Por cuarto año consecutivo, el Agroforestal de Pamplona, Centro de Excelencia de Formación Profesional del sector agroalimentario, es sede de un curso de formación del profesorado en el que participan 36 docentes procedentes de todas las Comunidades Autónomas.

Durante toda la semana, el curso 'Transformación digital en la formación agroalimentaria. Innovaciones que marcan el futuro del sector' desarrollará un programa intensivo estructurado en cinco jornadas centradas en la tecnificación y digitalización del sector desde una perspectiva integral.

La sesión inaugural ha contado con la ponencia 'La formación, un factor esencial en la profesionalización del campo', impartida por la periodista agroalimentaria Elisa Plumed.

Esta iniciativa tiene como finalidad actualizar la capacitación del profesorado en nuevas tecnologías e innovaciones aplicadas en el sector agroalimentario, favoreciendo la incorporación de estos conocimiento actualizados a la formación de futuros profesionales y dando respuesta a las actuales demandas del mercado laboral.

En el acto de apertura han intervenido Francisca Sáez García, jefa de Área de la Secretaría General de Centros y Emprendimiento del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; Sonia García Cifuentes, jefa del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, y Florencio Niño, director del centro.

Asimismo, han asistido representantes institucionales y del sector, entre ellos Yolanda Salinas, directora de la Alta Inspección de Educación en Navarra de Delegación del Gobierno en Navarra y Félix Bariáin, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN).

Francisca Sáez García ha señalado que "el Ministerio impulsa, a través de la red estatal de centros de excelencia, este tipo de acciones formativas que permiten extender la formación en la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas en los sectores productivos al conjunto del territorio". "En el ámbito agroalimentario existen cuatro centros de excelencia de carácter estatal, en los que el Ministerio ha invertido más de 6 millones de euros", ha señalado.

Sáez García ha reivindicado los centros de excelencia. "Estos centros son la herramienta del Ministerio para transferir conocimiento al conjunto del sistema educativo de Formación Profesional, y concretamente el centro pamplonés tiene implantada prácticamente toda la familia profesional agraria; cuenta, además, con un elevado volumen de alumnado y una sólida trayectoria en innovación, con participación en más de 25 proyectos en los últimos años", ha destacado.

Asimismo, Sonia García Cifuentes ha resaltado la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones y centros educativos para consolidar una Formación Profesional conectada con la realidad del sector productivo.

En este sentido, ha subrayado que "la digitalización y la innovación son claves para mejorar la competitividad del ámbito agroalimentario" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Navarra con el impulso de "una FP moderna, alineada con el tejido empresarial y preparada para anticiparse a los retos del futuro".

Durante su intervención, Florencio Niño ha subrayado que "es fundamental visibilizar todo el trabajo que estamos realizando, y que resulta clave transferir al alumnado conocimiento actualizado sobre la innovación aplicada en el sector; por esta razón esta formación del profesorado aporta alto valor a la Formación Profesional".

Además, ha destacado el esfuerzo realizado para facilitar la participación de docentes de todo el país y la responsabilidad del centro como referente dentro de la red estatal de centros de excelencia agroalimentaria.

Rosa Torre Mateo, docente del IES Pablo Ruiz Picasso, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha destacado que el centro pamplonés es "un referente en formación agraria a nivel estatal" y ha señalado que el equipo docente de su instituto llevaba tiempo siguiendo su actividad formativa. "Teníamos muchas expectativas puestas en esta formación y este año he tenido la oportunidad de venir en representación de mis compañeros. Para nosotros es fundamental actualizarnos, conocer experiencias de éxito de otras comunidades y compartir buenas prácticas que luego podamos trasladar a nuestro centro y a nuestro alumnado", ha afirmado.

Asimismo, ha valorado la sesión inaugural por su enfoque estratégico. "Nos ha aportado datos, contexto y una visión de futuro del sector muy enriquecedora. Y esto no ha hecho más que empezar", ha señalado.

En la misma línea, Fernando García Blanco, del Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago de Compostela, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la calidad de la docencia. "Asisto a este curso porque ofrece contenidos muy relevantes para el profesorado. Es imprescindible ponernos al día en digitalización, agricultura inteligente y nuevas aplicaciones tecnológicas en ganadería para poder transmitir ese conocimiento al alumnado", ha explicado.

A su juicio, la Formación Profesional debe avanzar al mismo ritmo que el sector productivo. "Nuestros estudiantes serán los profesionales del mañana y necesitan una preparación alineada con la realidad tecnológica que ya están aplicando las empresas", ha afirmado.

Desde el CIFP Virgen de las Nieves, de la isla de La Palma, Pepe Santos ha incidido en el valor del encuentro como espacio de actualización y cooperación entre territorios. "En algunos ámbitos la digitalización todavía nos queda lejos, por lo que esta formación resulta clave para avanzar en nuevas tecnologías y metodologías", ha señalado.

Además, ha destacado la riqueza del intercambio entre docentes. "Compartir conocimiento con profesorado de otras comunidades nos permite conocer distintas formas de trabajar, abrir nuevas perspectivas y llevarnos ideas que pueden marcar una diferencia real en la formación de nuestro alumnado. Al final, todo esto repercute directamente en su futuro profesional", ha afirmado.

El programa formativo aborda la innovación aplicada a los ámbitos vitivinícola, forestal, medioambiental, ganadero y agrario, combinando ponencias técnicas, presentación de proyectos punteros y visitas a empresas e instalaciones de referencia.

En las sesiones participan especialistas de entidades como la Universidad Pública de Navarra, INTIA y el Gobierno de Navarra, junto con profesionales de empresas y cooperativas del sector.

Los contenidos incluyen viticultura regenerativa, digitalización forestal, monitorización de especies, gestión ganadera con nuevas tecnologías, inteligencia artificial aplicada a la producción, agricultura de precisión y herramientas digitales para la mejora de procesos.

Esta acción formativa, que forma parte del Plan de Excelencia del Centro Integrado Agroforestal, cuenta con financiación de fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de España.