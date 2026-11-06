Aierdi aborda con organizaciones agrarias un nuevo paquete de ayudas para el sector primario en 2027

Archivo - El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, se ha reunido este viernes con el Consejo Agrario de Navarra para abordar un nuevo paquete de ayudas extraordinarias parta el sector primario en el año 2027, tras los 5,2 millones de euros aprobados este año para paliar los mayores costes provocados por la sequía.

Aierdi ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que estudiará con las organizaciones agrarias "las situaciones de otros sectores que también están viviendo una situación complicada, como puede ser el de la patata". "Vamos a compartir con ellos cuáles deberían ser los ámbitos a los que deberíamos dirigir esa ayuda" durante el año 2027, ha apuntado el consejero.

Durante la reunión se ha abordado también la posición que sostendrán la Comunidad foral y las organizaciones agrarias en relación con la reforma de la PAC 2028-2034, "en un momento clave, porque estamos en la fase en la que la Unión Europea tiene que decidir cuál es el marco financiero plurianual y cuáles deben ser los nuevos reglamentos para ese periodo".

Aierdi ha afirmado que "no se pueden hacer más cosas con menos recursos, y con una propuesta que lo que hace es reducir el presupuesto de la PAC en un 22%, difícilmente vamos a conseguir que las rentas agrarias que están a un 70% de la media de otros sectores económicos de la Unión Europea vayan a revertirse".

Por otro lado, ha señalado que el planteamiento para la nueva PAC "cambia de manera decisiva el marco de la estructura de las ayudas, porque hasta ahora mantenemos dos pilares, la ayuda a la renta y las políticas de desarrollo rural". "Se integra todo en un único fondo y entendemos que esto es un paso atrás, porque evidentemente es fundamental la ayuda a la renta, pero son fundamentales también las políticas agrarias, las políticas de desarrollo rural, que son las que nos permiten tener un mundo rural vivo y atractivo para que otras personas vayan a vivir y a desarrollar sus actividades económicas", ha explicado.

Además, Aierdi ha considerado que "hay un paso atrás en cuanto al peso de las Comunidades Autónomas en la definición de la estrategia y en la propia gestión de los programas, y una parte importante de esta gobernanza pasa al Ministerio de Economía, ni siquiera al Ministerio de Agricultura".

Asimismo, el consejero ha afirmado que "hay aspectos concretos de políticas sectoriales que a nosotros nos preocupan, como son contemplar toda la política que tiene que ver con el agua, con la modernización del regadío, con las ayudas a la industria agroalimentaria, que es un sector estratégico y hay una relación estratégica entre el sector primario y la industria".