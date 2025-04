Aierdi apuesta por medidas "estructurales" para el sector vitivinícola, que afronta una situación "complicada"

A la "crisis específica" del sector, se le añaden en este momento los aranceles anunciados por EEUU, uno de los principales importadores

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha afirmado que el sector del vino "se enfrenta a una situación complicada", pues a la "crisis específica" que sufre, se le añaden en este momento los aranceles anunciados por EEUU, que "afectan seriamente a una situación ya dañada".

En respuesta a una interpelación sobre política general dirigida al sector vitivinícola navarro, formulada por Geroa Bai en el pleno parlamentario de este jueves, Aierdi ha señalado que "todavía es pronto para hacer un análisis más detallado ante los vaivenes" de la política arancelaria de Estados Unidos.

"No sería prudente adelantar una postura catastrofista en este momento. Debemos estar atentos para ver cómo afectan los movimientos al sector del vino, uno de cuyos principales clientes es el mercado norteamericano", ha apuntado. A su juicio, debería producirse "una respuesta unitaria del conjunto de la Unión" Europea, una respuesta "contundente". "Y yo creo que es en los términos en los que se está planteando", ha dicho Aierdi, que ha incidido en que "el problema del vino no ha nacido con los aranceles de Trump", sino que estos "agravan la situación".

Ha explicado Aierdi que "estamos hablando de una producción no importante por el volumen, sino, realmente, por ser un producto diferenciado, de altísima calidad, que debemos cuidar y que debemos potenciar". "Es cierto que el viñedo ha ido perdiendo peso en nuestra comunidad, de las 26.000 hectáreas en 2005, hemos pasado a las actuales 16.000, pero, sin embargo, mantenemos un tejido productivo muy importante: más de 2.830 personas viticultoras, tanto físicas como jurídicas, demuestran el potencial y la fuerza de este sector", ha manifestado.

"Nos encontramos en un mercado impactado por sucesivas crisis: la pandemia, la crisis geopolítica, el cambio climático y la sequía, los aranceles ahora", ha subrayado. Sin embargo, ha añadido que "aliviar una crisis puntual o coyuntural de sobreproducción es importante, pero lo fundamental es que hagamos una reflexión sobre cuál es la situación estructural y qué medidas podemos afrontar y dónde vamos a poner el acento".

"Esas medidas estructurales tienen que ver con abordar medidas de gestión de la producción, del potencial de producción de nuestro sector, volumen de producción por hectárea, programas que equilibren el potencial productivo, refuerzo de la promoción y búsqueda de nuevos mercados, etiquetado electrónico que facilite también la internacionalización de las pequeñas bodegas en este campo. Por eso, en el año 2025 estamos combinando medidas coyunturales con medidas estructurales", ha apuntado.

Según el consejero, "no debemos pensar en medidas de crisis destinadas no sólo a ajustar la producción para evitar desequilibrios puntuales, debemos también incidir en la calidad de la oferta, en actuar sobre la demanda, en este caso en medidas de promoción y comercialización, de certificación y control de la calidad, de promoción interior y exterior, incrementando también la participación a través de Reino Gourmet en ferias y eventos". En cualquier caso, ha apostado por "diálogo con el sector y avanzar en un diagnóstico y una estrategia compartida".

En nombre de Geroa Bai, Javier Ollo ha afirmado que Navarra "es un territorio referente en la producción de vinos de calidad". Según ha añadido, en 2024 "el vino, como principal bebida que exporta Navarra, representó el 8,3% de las exportaciones de los productos agroalimentarios", alcanzando los 158.650.000 euros, un 0,6% más que en 2023. De esta cifra, las exportaciones a EEUU supusieron 11.166.000 euros. "Estados Unidos es, sin duda, uno de los principales destinos de las exportaciones de vino de Navarra", ha indicado, tras añadir que los aranceles son "una amenaza importante".

Miguel Bujanda, de UPN, ha subrayado que "pensaba que íbamos a escuchar alguna medida de verdad", pero ha sido "un bonito acto de autobombo más propio de un 'photocall' que de un Parlamento serio". "Mientras ustedes se han repartido aplausos, la realidad vitivinícola de Navarra, la Rioja y el País Vasco es diferente. Mientras allí han movilizado dinero propio para crisis de mercado anteriores, en Navarra, el Gobierno de María Chivite, ni un solo euro", ha dicho.

Desde el PSN, Carlos Mena ha remarcado que ante la situación del sector, el Gobierno de Navarra ha actuado "con responsabilidad, con diálogo y con medidas concretas". Sin embargo, "hay amenazas más allá de nuestras fronteras", ya que la Administración Trump "plantea aranceles del 200% del vino europeo y, de aplicarse, dejaría fuera del mercado estadounidense a muchos de nuestros vinos". "Un golpe para Navarra, para España y para toda Europa", ha dicho, tras exigir "una posición firme por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España", que a su juicio "estará a la altura".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha compartido con el consejero que es "pronto" para evaluar "los vaivenes" de la política arancelaria de EEUU, que "no se sabe cómo va a terminar", por lo que "hay que ser prudentes". Sin embargo, ha matizado que la situación del sector "no está provocada por lo que está ahora pasando", sino que viene derivada de factores como la reducción del consumo y la sobreproducción, "que hay que atajar y a la que hay que buscar soluciones no coyunturales, sino estructurales".

En nombre del PPN, Irene Royo ha apuntado que "en estos momentos, la situación más grave y de gran incertidumbre viene de la mano de los aranceles de Trump, y es ahí donde tenemos" que "empezar a tomar decisiones". "Ni que decir tiene la importancia de las exportaciones a Estados Unidos de nuestro vino, ya que es nuestro cuarto mercado y difícilmente sustituible", ha dicho, tras apostar por "ir de la mano del sector".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha remarcado que el sector "lleva ya unos cuantos años sufriendo una crisis continuada" debido al "descenso del consumo, la reducción de hectáreas, cierta sobreproducción en algunos sectores, y en estos momentos", a la "guerra arancelaria" de Trump. "Ante esta crisis, que no es nueva, que es continuada a lo largo de los últimos años, el Gobierno de Navarra y este departamento viene actuando y viene acompañando a nuestros productores", ha apuntado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha criticado que "antes sacaban a pasear a Franco, ahora sacan a pasear a Trump". "Yo creo que la culpa es del dios Baco, que está de huelga -ha ironizado-, y por lo visto, nunca nosotros nos miramos y asumimos cierta responsabilidad". A su juicio, "lo que está pasando viene de lejos" y deriva de "las políticas de los burócratas de Bruselas", que "nos están llevando a que nuestro sector primario se está viniendo abajo, se va a la quiebra", debido a las "asfixias" mediante impuestos verdes o la Agenda 2030.