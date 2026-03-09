Aierdi defiende ante la Federación de Regantes del Ebro la apuesta por la urgente modernización de regadíos

Un momento de la reunión mantenida en Zaragoza. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, y el presidente de la Federación de Regantes de la Cuenca del Ebro, Javier Berdejo, han encabezado este lunes en Zaragoza una reunión de trabajo que han mantenido ambas instituciones para analizar la situación en la que se encuentran las infraestructuras agrarias en los diferentes territorios de regadío que se extienden a lo largo del cauce del río Ebro.

En dicho encuentro bilateral, el consejero Aierdi ha defendido que "el cambio climático y la necesidad de hacer un uso más racional del agua nos está urgiendo a acelerar el proceso de modernización de las infraestructuras de regadío si queremos trabajar por el futuro de la agricultura y mantener un sector primario vivo, resiliente y competitivo, que es además alma y palanca del desarrollo rural en todas las comarcas regadas por el Ebro".

Asimismo, el titular navarro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha abogado por "buscar y barajar fórmulas de financiación extraordinaria que permitan a los gobiernos autonómicos hacer una apuesta decidida por el futuro de los regadíos y, al mismo tiempo, que estas inversiones resulten rentables para las comunidades de regantes y supongan un apoyo clave para nuestra potente industria agroalimentaria".

REPRESENTANTES DE COMUNIDADES REGANTES

En la delegación encabezada por el consejero navarro han participado también el director general de Agricultura del Ejecutivo foral, Ignacio Gil, y el director del servicio de Infraestructuras Agrarias, Juan Pablo Rebolé, quienes se han reunido en la sede de la Federación de Regantes del Ebro (Ferebro) en la capital aragonesa con su presidente, Javier Berdejo, así como la quincena de miembros que integran la junta de gobierno de esta entidad.

Ferebro agrupa a todas comunidades de regantes de la cuenca hidrográfica del Ebro y su junta de gobierno está formada por representantes de los sistemas de regadíos riojanos, aragoneses y catalanes, además de los navarros José María Vinué, Miguel Legarre y Miguel Murillo, presidentes de los canales de Bardenas, Lodosa y Tauste, respectivamente, así como Javier Jiménez y Juan Carlos Fernández, presidentes de los riegos de Corella y Ablitas, respectivamente.

El Plan Foral de Regadíos que impulsa el Gobierno de Navarra y cuya actualización ha desarrollado un proceso de participación pública con encuentros en diversas localidades, contempla acometer la modernización de infraestructuras de regadíos en 54.000 hectáreas de la Comunidad Foral, con una inversión estimada de más de 900 millones a lo largo de las dos próximas décadas, según ha informado el Ejecutivo foral.