Aierdi no ve "compatible" la conservación de la biodiversidad en Bardenas con el polígono de tiro

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado este jueves que conciliar las funciones de conservación de la biodiversidad en las Bardenas Reales y a la vez realizar prácticas militares con fuego real en el polígono de tiro "no es compatible".

No obstante, Aierdi ha señalado, en respuesta a una pregunta de Contigo-Zurekin en el pleno del Parlamento, que su departamento "no tiene competencias sobre la actividad desarrollada en este espacio, una zona declarada de interés nacional para la defensa".

Según el consejero, este debate "no se va a resolver en función de las razones ambientales, solo puede venir de la decisión activa de las fuerzas políticas, y a partir de esa posición, de una negociación de la Junta de Bardenas, que es el propietario del suelo para que esa situación se produzca". "En tanto en cuanto no se negocien las condiciones políticas de este polígono, no tendrá otra alternativa", ha indicado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que "Navarra es una tierra de paz y se trata de una gran aberración medioambiental que en mitad de una reserva mundial de la biosfera se realicen las pruebas de las prácticas militares que de manera posterior generan el hambre, la muerte y la miseria en otras partes del planeta".