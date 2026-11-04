La AIReF prevé que en 2027 Navarra incumplirá la regla de gasto nacional y alcanzará un superávit del 1% del PIB

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AIReF ha analizado las líneas fundamentales de los presupuestos de Navarra para 2027 y prevé que la Comunidad foral incumplirá la regla de gasto nacional y alcanzará un superávit del 1% del PIB.

La AIReF estima que Navarra cerrará 2026 con un superávit de más del 2% del PIB y un crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional del 3,7%, cercano al límite individual del 3,5%.

En 2027 prevé que el superávit de reduzca más de un punto sobre el año anterior y el gasto computable crezca un 5,3%, superando la tasa de referencia del 4%. Las variaciones del gasto computable estimadas están condicionadas por el cumplimiento del Programa de Inversiones 2025-2028 anunciado la comunidad, cuyo importe total asciende a 833 millones de euros.

De acuerdo con lo comunicado por la comunidad, estas inversiones se excluirían de los empleos computables a efectos de cumplimiento de la regla de gasto nacional, al acomodarse a los requisitos del Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre.

El crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la comunidad en 2026 y 2027 en el 9% y 6,8%, respectivamente, ya que el marco europeo no excluye estas inversiones.

El cumplimiento de la regla de gasto en 2027 llevaría al superávit del 1,3% del PIB en 2027. Un crecimiento del gasto computable ajustado a los límites actuales permitiría, bajo las previsiones de ingresos de la AIReF, mejorar dos décimas el saldo de 2027.

Según la AIReF, Navarra prevé cerrar 2026 con un superávit del 1,3% del PIB y 2027 en equilibrio, pero "no aporta datos sobre sus previsiones de cumplimiento de la regla de gasto".

Aunque el anteproyecto de presupuesto para 2027 que se encuentra en tramitación "se ha elaborado bajo una previsión de déficit del 0,3% del PIB", la previsión de cierre para 2027 contenida en las líneas fundamentales de presupuestos facilitadas por la Comunidad "estima alcanzar el equilibrio en 2027".

"Ni el anteproyecto ni las líneas de presupuestos contienen información sobre las estimaciones de gasto computable a efectos de regla de gasto de la Comunidad foral en 2026 y 2027, a pesar de que actualmente es la única regla vigente en el marco nacional", señala la AIReF.

Las previsiones de cierre de la comunidad recogen para 2027 un nivel de recursos "muy inferior" al estimado por la AIReF. La AIReF estima que los ingresos de Navarra en 2027, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 6%, alcanzando el 24,2% del PIB.

Las líneas fundamentales recogen para 2027 estimaciones de recaudación tributaria, en su conjunto, "más pesimistas" que las previstas por la AIReF. Aunque espera un incremento por encima del 2% en la recaudación del IVA, prevé en el IRPF una caída cercana al 7%. En conjunto los recursos tributarios caerán, según la comunidad, un 1% y el resto de los recursos lo hará en un 7%, debido fundamentalmente a la reducción de las transferencias del Estado.

El anteproyecto de presupuestos de la comunidad, no obstante, registra un nivel superior al de su previsión de cierre, "en todo caso, inferior al estimado por la AIReF".

Por otro lado, la AIReF prevé que los gastos de Navarra en 2027, sin considerar los financiados por el PRTR aumentarán un 12% y alcanzarán el 23,1% del PIB.

Además, las líneas fundamentales de la Comunidad foral "recogen para 2027 un nivel de empleos inferior al estimado por la AIReF, si bien el anteproyecto revisa las cifras la alza".

En 2028 y 2029 se mantiene para Navarra el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima de la senda del PFEMP.

DEUDA PÚBLICA

La AIReF considera que la deuda de Navarra se situará al cierre de 2027 en un 6,3% del PIB. Partiendo de un nivel del 9,5% en 2025, se prevé una reducción del endeudamiento de más de tres puntos porcentuales durante el periodo 2026-2027, impulsada principalmente por la aplicación de los saldos fiscales previstos y, en menor medida, por el crecimiento esperado del PIB.

La comunidad estima niveles de endeudamiento superiores para 2026 y 2027. Las diferencias se deben a que la comunidad considera unas previsiones de saldo fiscal más desfavorables que las de la AIReF.

La AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes1 continuará descendiendo en 2026 y 2027. En 2026 y 2027 la ratio de deuda sobre ingresos continuará descendiendo, a un ritmo similar al de la ratio deuda/PIB.

A medio plazo, La AIReF prevé que la ratio de deuda sobre el PIB de la Comunidad Foral de Navarra mantenga una trayectoria descendente a medio plazo, hasta alcanzar niveles prácticamente nulos.

La AIReF recomienda aportar y publicar información sobre las estimaciones de la regla de gasto y evitar nuevas medidas permanentes de aumento del gasto o reducción de ingresos sin financiación estructural suficiente.