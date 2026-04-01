La AIReF recomienda a Navarra elaborar un plan de infraestructuras sanitarias y revisar el modelo retributivo

Sede de Conde Oliveto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea - JOSE CARLOS CORDOVILLA-GOBIERNO DE NAVARRA

La entidad ha elaborado, a petición de Navarra, dos informes sobre las infraestructuras sanitarias y la política de recursos humanos PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado dos estudios sobre el sistema sanitario público de Navarra centrados en las infraestructuras sanitarias y la política de recursos humanos, solicitados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea "con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y de servicio en la sanidad pública navarra".

De esta forma, la AIReF ha realizado una evaluación de la efectividad, impacto y eficiencia de programas y desempeño, enfocándose en resultados para mejorar la gestión.

El primer estudio analiza la situación de las infraestructuras sanitarias (infraestructura fija e infraestructura de transporte sanitario) y activos tecnológicos (equipamiento electromédico y sistemas de información), identificando "fortalezas y carencias" y formulando propuestas "orientadas a mejorar su adecuación a las necesidades actuales y futuras de la población".

Las infraestructuras sanitarias y los activos tecnológicos "constituyen un pilar esencial del sistema de salud, al garantizar las condiciones materiales necesarias para la prestación asistencial, la seguridad de pacientes y profesionales, y la incorporación de la innovación en los procesos clínicos".

En cuanto a las infraestructuras sanitarias fijas, propone desarrollar un plan director de infraestructuras sanitarias con horizonte a medio-largo plazo y establecer un "proceso formal y transparente de detección de necesidades con criterios objetivos" de priorización.

El estudio señala que la red de Atención Primaria "es más extensa que la media nacional, aunque adolece de una alta antigüedad". En el ámbito hospitalario, el informe destaca la "buena situación" de Navarra en lo referente al "uso eficiente" de la dotación de camas y la alta capacidad quirúrgica. En cuanto a mejoras, destaca la "limitada disponibilidad" de camas de cuidados intensivos.

En el apartado de la infraestructura de transporte sanitario, "reafirma la decisión del Gobierno de Navarra de hacer público el servicio", dado que "detecta ventajas en forma de mejor control operativo, integración de equipos o mejora en la calidad del servicio".

Presenta para Navarra, como "fortalezas", la "oportunidad de mejorar la calidad y la integración y recomienda completar el proceso de internalización del transporte sanitario en Navarra con la articulación de mecanismos de seguimiento y evaluación".

En cuanto al equipamiento electromédico, reconoce que a la fecha de la realización del trabajo de campo Navarra "se mantenía como la primera comunidad con más equipos por millón de habitantes", si bien detecta "algunas debilidades" y recomienda desarrollar un plan estratégico integral de equipamiento electromédico basado en análisis epidemiológicos, demanda asistencial y evaluación de la obsolescencia tecnológica.

También aconseja implementar un sistema estructurado de priorización de inversiones basado en impacto clínico, coste-efectividad, urgencia de reemplazo y equidad territorial, y completar el desarrollo de un inventario unificado de equipamiento que permita monitorear la antigüedad, que permita un análisis conjunto con datos de uso de los equipos de forma continua para "facilitar la toma de decisiones de compra y garantizar la interoperabilidad y el mantenimiento eficiente".

En línea con estas propuestas y debilidades identificadas "ya está trabajando Osasunbidea desde hace dos años". Se han finalizado recientemente los trabajos de realización de un inventario centralizado, además se ha dotado de un catálogo de localizaciones unificado (ELO) y una herramienta de peticiones (SAIOA).

Esto es "la base de información técnica sobre la que debe pivotar la información respecto al estado y uso de instalaciones y equipamiento", que junto con las necesidades del plan de salud que se está realizando "permiten crear el modelo de inversión y los correspondientes planes".

Además, se están preparando los pliegos para la licitación de un Gestor de mantenimiento y activos que permita la gestión integral de dichos activos y su mantenimiento "de una manera ordenada y homogénea y que permita, asimismo, la integración con otros sistemas de información".

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

En un segundo informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se ha centrado en la política de recursos humanos del sistema sanitario público de Navarra que, según indica en el texto, "presenta una posición singular debido a su régimen foral".

En este marco, Navarra "ha consolidado un crecimiento sostenido de personal sanitarios en las últimas décadas y un régimen jurídico propio junto con un proceso de funcionarización que homogeneizó las condiciones laborales de los sanitarios".

En esta materia, una de las recomendaciones es la revisión del modelo retributivo para reforzar los incentivos vinculados a la eficiencia, la calidad asistencial y la motivación profesional. En este sentido está trabajando Osasunbidea, para "optimizar" la gestión e incentivos por objetivos.

También plantea "reducir la fragmentación competencial entre agentes institucionales" (Función Pública, Osasunbidea y Salud) y reducir la temporalidad.

La primera está planteada en el Anteproyecto de Ley Foral de Salud, en elaboración, y la segunda es "el objetivo de muchas de las acciones desarrolladas desde la dirección de Profesionales en cuanto a normativa, acuerdos sindicales, OPE, convocatorias y procesos selectivos de provisión e ingreso".