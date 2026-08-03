Albares recalca que la "españolidad" de Ceuta y Melilla "es incuestionable para el mundo entero"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a los medios sobre la liberación del activista español de origen palestino Saif Abukeshek, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remarcado este lunes la "españolidad" de Ceuta y Melilla, recalcando que son "tan españolas como Valladolid o Santiago de Compostela", algo que, a su juicio, "es incuestionable para el mundo entero".

En una entrevista en 'TVE', Albares ha defendido que, en conversaciones con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, el diálogo ha ido dirigido a "minimizar" la situación en la frontera ceutí "con la mayor rapidez posible" y que "no ha habido ninguna conversación sobre nada distinto". "La españolidad" de Ceuta y Melilla está fuera", ha aseverado.

"Que la españolidad y que Ceuta y Melilla son parte de la integridad territorial de España es incuestionable para el mundo entero. (...) Son tan españolas como Valladolid o Santiago de Compostela", ha reafirmado el ministro de Asuntos Exteriores.

Asimismo, Albares ha sostenido que la "frontera sur", al ser "la única frontera de Europa con África", y recalca que no se puede administrar como se hace con cualquier otra frontera europea.

"Es la única frontera exterior de la Unión Europea que es frontera terrestre con África. No podemos abordar esa frontera como abordamos cualquier otra ciudad fronteriza europea, es evidente", ha sentenciado en relación a la "vulnerabilidad" del Estrecho.