El alcalde de Berriozar "lamenta" los "incidentes" en los que fueron agredidos varios aficionados de la selección

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Berriozar, Iker Mariezkurrena (EH Bildu), ha manifestado este lunes que "lamenta los incidentes ocurridos" el domingo en un local de hostelería del municipio. "Esos hechos no deberían producirse nunca en nuestro pueblo", ha afirmado el alcalde en una nota.

En concreto, un grupo de militares que estaban en una terraza siguiendo la retransmisión de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina fueron agredidos por varios encapuchados que acudieron al lugar con barras y otros objetos.

El alcalde ha hecho "un llamamiento a la convivencia democrática y al respeto, dos elementos propios de la ciudadanía de Berriozar".

Por otro lado, ha mostrado su "preocupación por la aparición de elementos y simbología neonazi en el municipio" y ha afirmado que "no tienen cabida en Berriozar".