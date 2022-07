El alcalde de Pamplona: "Ha sido el chupinazo más emocionante, más que el que tiré yo"

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el chupinazo de 2022, que ha corrido a cargo de Juan Carlos Unzué tras dos años de suspensión de las fiestas de San Fermín, ha sido "el más emocionante".

"Ha sido el chupinazo más emocionante, mucho más emocionante que el que tiré yo. Estaba recién llegado y fue precioso, pero este, que lo hemos deseado tanto, y ver cómo ha ido todo, ver el mensaje -de Uzué-, que lo primero que ha hecho ha sido agradecer a todo el personal sanitario que ha trabajando durante la pandemia, y lo segundo, reforzar ese discurso de lucha contra la ELA, que algún día, que nadie lo dude, se descubrirá la forma de que sea una enfermedad de la que se recuperen... Él está lanzando ese mensaje y hay que grabarlo con letras de oro", ha manifestado Maya.

El alcalde, que realizaba estas declaraciones a los medios de comunicación momentos después del chupinazo, se ha mostrado "muy emocionado". "Me he emocionado bastante viendo a Unzué tirarlo, estoy muy emocionado, es un crack, lo ha demostrado siempre: cuando era portero de fútbol era un crack y ahora, con esta tremenda enfermedad, el ejemplo que está dando es imposible de mejorar", ha indicado. "Yo que he estado en ese balcón tirando el chupinazo sé que las palabras cuestan, y él las ha dicho sin ningún papel, le ha salido de dentro... Es un crack", ha incidido.

Tras señalar que durante el chupinazo "todo ha ido muy bien", ha remarcado que "es una gozada el ambiente, lo bien que ha transcurrido todo". "Es la misma energía de siempre, te pega en el pecho como una onda expansiva, y ver la plaza llena es incomparable, insito en que siempre tendré en mi recuerdo, toda mi vida, este chupinazo con Juan Carlos Unzué en este balcón, es impresionante", ha subrayado.

Según ha apuntado, "estamos ante las mejores fiestas del mundo, que recuperan la normalidad". Por tanto, el alcalde ha querido enviar un mensaje de "disfrutar, disfrutar con cabeza y prudencia, pero disfrutar". "Aquí se vive la fiesta como en ningún sitio, somos felices de que tengamos los Sanfermines, y yo estoy feliz de que sea Unzué la persona que tire el chupinazo", ha afirmado, tras remarcar que "el marco es el de siempre, unas ganas de disfrutar tremendas".

(Seguirá ampliación)