Alegría entre los trabajadores del túnel de Belate por la unión "histórica" de las dos bocas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, habla con trabajadores del túnel de Belate tras el cale de las dos bocas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La unión de la boca sur del túnel de Belate con la boca norte ha hecho traslucir este viernes imágenes de alegría y satisfacción entre los operarios y los responsables que trabajan en esta infraestructura desde finales de 2024.

A las 11.31 horas de este viernes un operario con una máquina ha comenzado a picar en la boca de la pared sur, asistido por un compañero que, con un puntero láser, le indicaba dónde debía perforar, y un operario que, con una manguera, humedecía con agua el muro.

Tras aproximadamente seis minutos de trabajos, se ha divisado finalmente la boca norte del túnel, lo que ha hecho que los asistentes al momento, entre ellos la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, prorrumpieran en aplausos.

Poco después, un operario se ha asomado subido a un elevador desde el otro lado de la boca del túnel, llevándose también una ovación de los presentes.

Algunas de las personas que han asistido al momento del cale lo han calificado de "histórico". La alegría de los trabajadores era evidente. Cuando el operario que se ha asomado desde la boca norte se retiraba, uno de los responsables de la obra le ha dicho, bromeando, a modo de celebración por el hito: "Te vas a quedar ahí hasta que te lo diga". A este operario se le ha sumado otro en el elevador y ambos han participado, en la distancia desde la otra boca del túnel, en la foto que se han realizado autoridades y trabajadores.

A continuación, la presidenta del Gobierno de Navarra ha estado hablando con un grupo de operarios, a los que les ha felicitado por el avance de la obra. Ante ese comentario, uno de los trabajadores ha respondido en tono distendido con la petición de más días de vacaciones.

La conversación se ha prolongado en el mismo tono y uno de los responsables le ha puesto fin también bromeando: "Venga, todos a trabajar".

Son más de 200 las personas que trabajan en la construcción del nuevo túnel. Antes de proceder al cale, José Ignacio Bombín, jefe de sección de Estudios Singulares y Obras del Gobierno de Navarra, ha tenido unas palabras de agradecimiento para los todos ellos. "Estamos en un momento especial para lo que han trabajado y trabajamos en esta obra. Este acto para nosotros tiene un gran significado técnico, pero también emocional", ha señalado.

Bombín ha afirmado que "este es un día para reconocer a las personas que han hecho posible esta obra". "Detrás de cada metro excavado hay algo mucho más valioso, el trabajo, el esfuerzo y la profesionalidad de hombres y mujeres que han dedicado su conocimiento y su compromiso para, pese a las dificultades, convertir un proyecto sobre el papel en una realidad", ha indicado.

Así, ha enumerado a los 66 trabajadores en mina, perforadores, maquinistas, artilleros, mecánicos, técnicos mineros, soltadores o topógrafos, "trabajando en turnos para poder producir durante 24 horas, siete días a la semana". También ha mencionado a 40 conductores y maquinistas, encargados de labores de desescombro y excavación mecánica en mina, "igualmente, 24 horas durante siete días".

Asimismo, ha dado su agradecimiento a los doce trabajadores en movimiento de tierras en zonas exteriores; diez trabajadores en tareas de obra civil, de señalización, mantenimiento de depuradoras, o polvorines; 14 técnicos, ingenieros, topógrafos, geólogos, administrativos, personal de prevención de la UTE constructora, y diez técnicos que forman el equipo de la dirección de obra y asistencia técnica. "A todo ello hay que añadir el personal permanente de cuatro laboratorios externos de control de calidad y a los suministradores y las distintas subcontratas especializadas, de carácter no permanente, lo que hace un total de más de 200 personas trabajando en la ejecución de la obra", ha indicado.

Las muestras de satisfacción han sido evidentes entre los trabajadores y los miembros del Gobierno de Navarra que han asistido al momento del cale del túnel, en una obra que ha estado en el debate público por haber sido adjudicada a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar, empresa esta última que fue expulsada de esta unión tras la investigación de la UCO de la Guardia Civil y del Tribunal Supremo por su presunta implicación en el 'caso Cerdán'.