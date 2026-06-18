Alfaro apela a la "empatía y el respeto de toda la ciudadanía" con las personas refugiadas

En la imagen, la vicepresidenta Alfaro junto a representantes de las entidades CEAR, Cruz Roja, Hijas de la Caridad, ACCEM y Movimiento por la Paz, y personas refugiadas. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA.

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha destacado que la "empatía, respeto y derechos" son tres cuestiones "fundamentales" que "toda la ciudadanía debería tener para con las personas refugiadas".

Así lo ha reivindicado este jueves durante la presentación de la obra 'Ninguna persona abandona su hogar por gusto' realizada por el artista navarro LKN para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra el 20 de junio.

"Ninguna persona abandona su hogar por gusto, lo hace por la guerra, por las persecuciones, la violencia, el hambre o la vulneración de sus derechos, por mil razones, pero no por gusto", ha subrayado Alfaro. Con esta idea nace la lona descubierta este jueves en la fachada de la oficina del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, situado en la avenida Roncesvalles, 4 de Pamplona, elaborada por el artista LKN.

En esta lona, explican desde el Ejecutivo foral, que cuenta con financiación de la Dirección General de Políticas Migratorias, aparece la figura de un niño centrada alimentándose con gusanos, que, según el propio artista, "genera un fuerte contraste que interpela directamente a quien observa la obra y remite a una realidad que, para millones de personas refugiadas, forma parte de su experiencia de supervivencia". Debajo de esta imagen se puede leer el lema 'Ninguna persona abandona su hogar por gusto / Inork ez du bere etxea gogoz uzten'.

Como ha subrayado Alfaro, en el mundo hay "más de 117 millones de personas desplazadas de manera forzosa. Unas cifras enormes detrás de las cuales hay historias personales; hay una niña que ha dejado atrás su escuela, una madre que ha tenido que despedirse de su tierra, un joven que ha tenido que decir adiós a su familia y sus amistades para buscar algo tan sencillo como lo es vivir en paz". "Cuando hablamos de refugio no hablamos de caridad; hablamos de derechos, de humanidad, de la obligación moral y democrática de proteger a quienes lo necesitan", ha defendido.

En este sentido, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, ha solicitado a toda la ciudadanía "y, especialmente, a una parte de ella, una reflexión sobre el tema". "Que tengan empatía y, sobre todo, respeto, que brinden la mejor acogida a quien lo necesita, tal y como a todas nos gustaría; y, sobra decir, tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951", ha concluido.

Al acto han acudido representantes de las entidades que trabajan en Navarra con programas de asilo y refugio, tales como CEAR, Cruz Roja, Hijas de la Caridad, ACCEM y Movimiento por la Paz, y personas refugiadas que han ofrecido su testimonio.